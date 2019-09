“Sono uguali!” Federica Pellegrini è la fotocopia della mamma | ecco la signora Cinzia

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Che tra i due ci fosse del tenero si diceva già quandoera fidanzata con Filippo Magnini. Scoppiata la crisi tra i due ex fidanzati, in molti sostenevano che la causarottura fosse proprio Matteo Giunta. E, invece, poie Filippo erano tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente. In tutto questo tempo Matteo, che è anche il cugino di Filippo Magnini (nonché il suo ex allenatore) ha invece continuato a stare al fianco dia bordo piscina. Fino a quando non li hanno beccati insieme. “La campionessa di nuoto e il suo allenatore – sorpresi da “Chi” a cena dopo il red carpet dell’evento sportivo Meravigliosi, al quale hanno partecipato finalmente insieme come una coppia – scrive il settimanale sul profilo Instagram – Per non stare troppo lontana da Matteo,questa estate ha disdetto il suo solito ...

goldturningblue : L'aborto non è mancanza di coraggio o fuga dalle proprie responsabilità, è una scelta che si fa in base alla propri… - loscornetteros : Facciamoci delle domande però, ammesso e non concesso che a Milano (ad esempio) sia facile trovare negozi che non a… - Max65607715 : @mrctrdsh @AlvisiConci @Corriere @repubblica Ma quando comincerete a rendervi conto che tutti i cittadini sono ugu… -