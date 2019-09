Sollevamento pesi | Mondiali 2019 | Jiang Huihua trionfa tra le 49 kg | battuta Hou per 1

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : nei -45 kg femminili successo della turca Saziye Erdogan : A Pattaya, in Thailandia, ai Mondiali di Sollevamento pesi, si è svolta la finale della categoria di peso non olimpica dei -45 kg femminili. Diciotto le atlete in gara undici nel Gruppo A e sette nel Gruppo B, senza azzurre al via: andiamo a scoprire chi ha conquistato nel medaglie iridate nello strappo, nello slancio, e, ovviamente, nel totale. Nel totale successo della turca Saziye Erdogan con 169 kg, che precede la cubana Ludia M. Montero ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : strepitosa nona piazza di Sergio Massidda nei 55kg con Record del Mondo youth : Inizia benissimo, con una super prestazione, il Mondiale di Sollevamento pesi in corso di svolgimento a Pattaya, in Thailandia, per la Nazionale italiana. Esordio eccellente per Sergio Massidda, impegnato nel gruppo B dei 55kg: l’azzurro, Campione del Mondo Juniores e Campione del Mondo youth, ha chiuso la gara in nona posizione. Più che il risultato però a brillare è la performance: per lui infatti è giunto il nuovo Record del Mondo youth ...

Sollevamento pesi - Mondiai 2019 : Om Yun-chol padrone della 55 kg - quinto titolo iridato con record del mondo : Om Yun-chol si conferma una delle grandi icone del Sollevamento pesi internazionale e ha dettato legge ai Mondiali 2019 che sono incominciati oggi a Pattaya (Thailandia). Il nordcoreano ha infatti conquistato il suo quinto titolo iridato nella categoria più leggera: dopo i quattro sigilli nella 55 kg (Wroclaw 2013, Almaty 2014, Houston 2015, Ashgabat 2018), oggi è arrivata l’affermazione nella 56 kg. L’asiatico ha ribadito la sua ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Mirco Scarantino guida il gruppo - grande occasione per Sergio Massidda : Siamo ormai in procinto di vivere un nuovo ed importante appuntamento per quanto riguarda il Sollevamento pesi, con i Mondiali che si svolgeranno in quel di Pattaya (Thailandia) dal 18 al 27 settembre, i quali forniranno anche punti essenziali nel ranking, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Protagonisti come al solito anche gli atleti italiani, con un contingente composto da nove rappresentanti, che andiamo ad analizzare nel dettaglio uno ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : le entry-list e l’elenco completo dei partecipanti. L’Italia punta su Scarantino e Pizzolato : L’appuntamento con i Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi è ormai alle porte, con i migliori interpreti della disciplina che si daranno battaglia da mercoledì 18 settembre a venerdì 27 settembre a Pattaya, in Thailandia. Si preannunciano dieci giornate di gare molto intense e fondamentali, oltre che per l’assegnazione delle medaglie e dei titoli iridati, in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Si tratta ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Dieci azzurri in gara con obiettivo Tokyo 2020 : Saranno Dieci gli azzurri in gara ai Mondiali 2019 di Sollevamento pesi, che prenderanno il via mercoledì 18 settembre a Pattaya (Thailandia). Questa rassegna iridata avrà un grande valore nel cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti si tratta di un evento Gold, che metterà quindi in palio punti pesanti per la Absolute Ranking, che assegnerà i pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Il primo italiano a salire in ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Mancano ormai pochissimi giorni al via dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi, in programma da mercoledì 18 settembre a venerdì 27 settembre a Pattaya, in Thailandia. La rassegna iridata rappresenta sicuramente l’appuntamento più importante della stagione per tutti gli atleti non solo per l’assegnazione dei titoli Mondiali ma anche in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Il Mondiale viene considerato un evento ...

Sollevamento pesi - altri due atleti russi vengono sospesi per doping : stop per Diana Mstieva e Rinat Kireev : Un vero e proprio scandalo doping sta travolgendo il Sollevamento pesi in russia. Infatti dopo che negli scorsi giorni la federazione internazionale (IWF) aveva annunciato la sospensione di cinque atleti, Ruslan Albegov, David Bedzhanyan, Oleg Chen, Igor Klimonov e Tima Turiyeva, oggi l’Agenzia Anti-doping Russa (RUSADA) ha comunicato di aver sospeso autonomamente altri due atleti: Diana Mstieva e Rinat Kireev, che non potranno gareggiare ...