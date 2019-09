Smart TV | telecamere e altri oggetti dell’Internet delle Cose spediscono dati privati ad

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tempo da aveva fatto scandalo la notiziaTV che spiavano gli utenti, di recente è stata la volta degli “origliatori” professionisti dietro agli assistenti vocali eapp spia. Chi pensava che fosse finita si sbagliava. Un articolo del Financial Times sgancia l’ennesima bomba sulla sicurezza dell’utenza privata: tutti i dispositivi dell’Internetche abbiamo in casa collezionanosugli utenti e li passano sottobanco a Netflix, Google, Spotify, Microsoft, Facebook e. Questa volta non ci sono anonime gole profonde e bocche cucite che citano fonti segrete. A testimoniare che quanto denunciato accade davvero è uno studio scientifico condotto dalla Northeastern University e dall’Imperial College London intitolato Information Exposure for Consumer IoT Devices: A Multidimensional, Network-Informed Measurement ...

