Slackline “abusiva” sulle Dolomiti | elicottero rischia lo schianto | “bravata” di 4

(Di giovedì 19 settembre 2019) I carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio, assieme ai colleghi del Nucleo elicotteri carabinieri di Bolzano, stanno svolgendo indagini per far luce su un episodio avvenuto nel gruppo del Brenta lo scorso 15 luglio. In quella circostanza il personale di volo di undi soccorso di Trentino emergenza che stava attraversando il gruppo del Brenta diretto a Trento, giunto in prossimità del Campanil Basso e del Campanil Alto, ha fortunatamente notato che vi era unatesa tra le due cime, con una persona sospesa nel vuoto, che la stava percorrendo. Vista la presenza della fune, l’è stato costretto ad invertire la rotta e trovare un altro passaggio libero, per giungere a destinazione in sicurezza. Vista la pericolosità della presenza della, fissata a circa 300 metri dalla base delle cime e data la scarsa visibilità del cavo, del caso sono ...

