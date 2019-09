Singapore | Ferrari sfavorite ma “tutto puo’ succedere”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lenon partono con i favori del pronostico ama sia per Sebastian Vettel sia per Charle Leclerc ''tutto puo' succedere''. Sulla carta il circuito di Marina Bay dovrebbe non essere il piu' adatto alle caratteristiche della SF90, eppure entrambi i piloti del Cavallino Rampante sembrano pronti a giocarsi fino in fondo le loro carte nella prevista lotta in pista con le Mercedes e le Red Bull. Il primo a incontrare i giornalisti nel giorno delle interviste in vista del Gran Premio die' stato Vettel che ha assicurato di essersi gia' messo alle spalle la gara opaca di Monza: "Succede nella carriera di un pilota che ci siano periodi piu' o meno positivi. Chiaramente il weekend in Italia non e' stato dei migliori, ma questo e' il passato. La pista dimi piace molto, qui ho vinto piu' di una volta e questo fine settimana, cosi' particolare, e' sempre molto ...

