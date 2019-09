Silvio Berlusconi contro Donatella Conzatti | Mai stata di Forza Italia | chi è

Donatella Conzatti - primo addio a Forza Italia e Silvio Berlusconi : va con Matteo Renzi : "Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva. Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze s

Silvio Berlusconi : "Auguri a Matteo Renzi - ora è governo di quattro sinistre" : A Matteo Renzi "auguro di avere successo e di raggiungere i risultati che si è proposto, staremo a vedere. Questo governo - ha aggiunto - non è più il governo delle tre sinistre ma delle quattro sinistre". Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi a Strasburgo, a Tgcom24. Matteo Renzi a Porta a Porta h

Silvio Berlusconi - "50 parlamentari pronti a lasciarlo". Manca solo il segnale di via libera di Mara Carfagna : I numeri di Forza Italia non sono dei più rassicuranti e così gli azzurri cercano ripari altrove. Sarebbero cinquanta i "peones" pronti a salpare in porti diversi come quello della Lega e di Fratelli d'Italia. Ma il grosso dei parlamentari forzisti, complessivamente 161, resta fedele a Silvio Berlus

Denis Verdini - il retroscena : il mediatore tra Salvini e Berlusconi. "Silvio - non ripetere l'errore di Renzi" : C'è lo zampino di Denis Verdini, e chi se no?, dietro il riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'ex dirigente del Pdl, nonostante l'addio al Cav, è rimasto uno dei suoi consiglieri più fidati, anche se "non ufficiali". E con il Capitano ha un rapporto privilegiato, visto che ne è "

Silvio Berlusconi dopo l'incontro con Salvini : "Siamo in sintonia - faremo fronte comune contro i giallorossi" : Tutto è bene quel che finisce bene. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono riappacificati dopo i botta e risposta sulla crisi di governo e sull'intenzione del leader leghista di correre in solitaria. "Abbiamo parlato un po' di tutto e dell'opposizione: è andato tutto bene. Siamo in piena sintoni

Silvio Berlusconi - i sondaggi in controtendenza sul suo tavolo. Sorpasso su Fratelli d'Italia : Silvio Berlusconi ha visto alcuni sondaggi che lo danno addirittura sopra Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e anche alla luce di questi ultimi dati si è convinto che sia possibile "vincere in tutte le regioni e fare l'en plein. Un risultato che finirebbe necessariamente per avere un effetto sul go

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - indiscrezione a sorpresa : "Incontro a pranzo" senza la Meloni : Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. L'indiscrezione è dell'agenzia Adkronos, che parla di un faccia a faccia a pranzo tra i leader di Forza Italia e Lega. Prove di dialogo nel "nuovo" centrodestra, dunque, come auspicato lunedì scorso da piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni

Silvio Berlusconi - la fronda interna : da Forza Italia a Forza Conte - terremoto azzurro : Da Forza Italia a Forza Conte il passo è breve. Nel partito di Silvio Berlusconi, a fronte degli sforzi di far rinascere un centrodestra unito con Matteo Salvini e Giorgia Meloni (con l'ex Giovanni Toti presenza indigesta), crescono le truppe di chi in Parlamento appare tentato da nuovi scenari. Leg

Pier Silvio Berlusconi : "Su Canale 5 lanceremo la formula 7 su 7. Mediaset migliora il conto economico" : Con una nota il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha parlato del miglioramento dei conti in Mediaset e del palinsesto in prime time di Canale 5 che partirà a breve, parlando di "formula 7 su 7". "Nonostante un contesto economico molto difficile, grazie al grande lavoro fatto siamo riusciti ad aumentare il prodotto per il nostro pubblico e contemporaneamente migliorare il conto economico: anche nel ...

Chi è Luigi Berlusconi - “l’altro” figlio di Silvio fidanzato con Federica Fumagalli : Scopriamo chi è Luigi, l'ultimogenito di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio con Veronica Lario. Classe 1988, lavora come imprenditore ma, a dispetto del suo ingombrante cognome, si tiene per lo più lontano dalla ribalta mediatica. Luigi è fidanzato ormai da anni con la modella Federica Fumagalli.Continua a leggere

Silvio Berlusconi abbandonato da sette big di Forza Italia : "Ce ne andiamo con Giovanni Toti" : A scardinare Forza Italia non solo la Forza attrattiva di Matteo Salvini e della Lega, ormai primo partito e per distacco e non solo nel centrodestra. Ma anche quella di Cambiamo di Giovanni Toti, almeno secondo quanto anticipa La Stampa in un retroscena. Fari puntati sulla regione Lombardia, perché

Silvio Berlusconi - dramma personale : "Persi 12 milioni di voti - chi gli darà il colpo di grazia" : Potrebbe non bastare a Silvio Berlusconi "L'altra Italia" per risalire la china. Tra Forza Italia, Pdl e di nuovo Forza Italia, ricorda Italia Oggi, il Cavaliere dal 2008 a oggi ha perso per strada la bellezza di 12 milioni di voti, un tesoretto politico buttato alle ortiche. "E a giudicare dai sond

Bomba! Sabrina Salerno e Silvio Berlusconi - la confessione della showgirl lascia a bocca aperta : Sabrina Salerno, 51 anni e non sentirli. La regina degli anni ’80 continua a seminare “vittime”. Sabrina Salerno è ancora di una bellezza sconvolgente e sexy come non mai. Diventata famosa da giovanissima dopo aver scalato le classifiche italiane, ha iniziato a farsi conoscere anche all’estero. Sono passati 30 anni da quando Sabrina Salerno è “esplosa” e oggi l’artista genovese parla del suo passato con gioia e senza malinconia. Intervistata da ...

Silvio Berlusconi - fuga di massa da Forza Italia : "Linea troppo soft" - lasciano in sette : Effetti collaterali della piazza sovranista, del sit-in di lunedì organizzato da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni per protestare contro il governo di Pd e M5s. Sit-in al quale Forza Italia e Silvio Berlusconi non hanno preso parte. Quale tipo di effetti collaterali, è presto detto: una fuga di ma