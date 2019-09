Sicilia | Acireale | bando per messa in sicurezza torrente Lavinaio Platani

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Palermo, 19 set. (AdnKronos) - L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regionena Nello Musumeci, ha pubblicato la gara per avviare le indagini geologiche e geotecniche e progettare la sistemazione idraulica deldi(Catania).

LibertaSicilia : Catania. Acireale, «Lupi» in trasferta: preso spacciatore in un negozio di corso Savoia - Libertà Sicilia… - mannunci : Lavoro, Bulgara donna (Catania): Azienda Italo-Bulgara cerca per lavoro ufficio in Sicilia, Acireale (CT) donna bul… - VergiliaBB : RT @SiciliaPreziosa: #LeViedeiTesori - Il #13settembre torna il festival del #patrimonio culturale. Le #info e i #luoghi da visitare a #Not… -