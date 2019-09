Sicilia | a Taormina e Naxos apertura serale straordinaria e gratuita del Teatro Antico e

Sicilia - ecco l’ultimo gioiello di Taormina : l’Odèon - il “fratellino minore” del Teatro Antico : Era destinato a spettacoli, concerti, recital teatrali e concorsi musicali. Ma anche a conferenze, letture pubbliche e, certamente, anche a riunioni politiche fra i vertici cittadini. Parliamo dell’Odèon di Taormina, deliziosa miniatura di un Antico Teatro coperto nel cuore del borgo, alle spalle della Chiesa di Santa Caterina e poco distante dal monumentale Teatro Antico. l’Odèon, dopo un accurato intervento di messa in sicurezza e restauro a ...

Maltempo in Sicilia : tromba marina davanti a Taormina : Il Maltempo è tornato ad avvolgere la Sicilia dopo una breve fase stabile e più calda. Forti temporali stanno investendo da diverse ore ennese e catanese, tanto da causare molti disagi e...

Sicilia : la Chiesa Basiliana di Casalvecchio Siculo (ME) in gestione al Parco Naxos Taormina : E’ il prototipo delle grandi cattedrali normanne di Messina, Catania, Monreale e Cefalù e, con le sue feritoie, le merlature e il tetto calpestabile, era di fatto la roccaforte della Val d’Agrò, un avamposto dove anche i monaci, se necessario, ricorrevano ad armi e spade per difendere il territorio dalle invasioni straniere. La Chiesa Basiliana e il Monastero dei Santi Pietro e Paolo, a Casalvecchio Siculo (nella Val d’Agrò, in provincia di ...

Choc in Sicilia - è morto Gimondi : malore nelle acque di Taormina : L'ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26...

Domani a Taormina unica data Siciliana del “Giovani per sempre tour 2019” di Irama : Ultimi biglietti disponibili per l’unica data siciliana del “Giovani per sempre tour 2019” di Irama, in programma Domani 2 agosto.

Tanta Sicilianità nel successo di John Legend a Taormina : Un’orchestra composta da cento musicisti siciliani, Soundtrack Sicily orchestra, quasi tutti catanesi; un coro di 23 voci bianche per il

Sicilia - incendio a Taormina nella notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando l’autostrada A18 Messina-Catania, a Taormina, dove un’auto ha preso fuoco e il traffico è completamente bloccato. Diverse centinaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...