Si riparte da zero per il dopo Pignatone | il Csm azzera l' iter per la nomina del

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tutto da rifare per il. L’delladel nuovo procuratore di Roma, infatti, ripartirà da. Sono stati stracciati gli atti sui quali erano stati avanzati i dubbi della procura di Perugia che indaga sulle nomine pilotate delle procure rimaste vacanti. Il Csm ha, infatti, revocato gli atti compiuti nella seduta del 23 maggio, pochi giorni prima che venisse a galla l’inchiesta su Luigi Spina, indagato per rivelazione del segreto d’ufficio, e Luca Palamara, inquisito per corruzione, e riaperto l’istruttoria. La quinta commissione in quell’occasione aveva indicato al plenum tre nomi per il nuovo vertice della procura di Roma, rimasta vacante dall′8 maggio, il giorno in cui Giuseppeè andato in pensione: quello dell’attuale procuratore generale di Firenze, Marcello Viola (che aveva ottenuto 4 ...

