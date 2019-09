Si cercano ballerini per il film “From The Block” Audizioni all’Ippodromo Capannelle di

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un sogno che parte da Corviale. E’ quello di Nicholas, un ballerino di hip hop, figlio di genitori separati e cresciuto in un quartiere popolare, che insegue il desiderio di volare negli Stati Uniti grazie ad una competizione di danza. Questa la storia di “From The Block”, unin fase di realizzazione da parte della Società di Produzione Cinematografica Scirl Movie, che il prossimo 28 settembre darà vita ad un evento straordinario presso l’Ippodromo delle, in via Appia Nuova 1245: la selezione di 23adatti alle scene musicali del. Il valore di un sogno in un quartiere periferico della Capitale, dove il giovane protagonista vive tra mille difficoltà e in una realtà fatta anche di precariato, alcol, droga, problemi legali. L’audizione è rivolta adi hip hop maggiorenni che dovranno presentarsi con foto, curriculum e un ...

