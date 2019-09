Shopping Night | Carla Gozzi | Gli uomini? Pragmatici anche nello shopping

Shopping Night 2019 - su Real Time torna la gara fashion con Gozzi & Miccio : Nuova stagione di Shopping Night per Enzo Miccio e Carla Gozzi che tornano dopo una lunga pausa questa sera, giovedì 19 settembre, alle 21.10 su Real Time (DTT, 31). Otto nuove puntate da un'ora Realizzate da Magnolia – Banijay Group per Discovery Italia per un format che non cambia.prosegui la letturaShopping Night 2019, su Real Time torna la gara fashion con Gozzi & Miccio pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2019 12:24.