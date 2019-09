Shopping Night | Carla Gozzi a Blogo | Gli uomini? Pragmatici anche nello

Shopping Night - in tv su Real Time dal 19 settembre : con Enzo Miccio e Carla Gozzi : Dopo alcuni anni di assenza dal video torna in televisione " Shopping Night ". La nuova edizione del programma andrà in onda sui teleschermi di Real Time a partire dalla prima serata tv di giovedì 19 settembre . Ogni puntata di questo format prevede che tre donne possano avere accesso per un'intera notte ad un grande magazzino di moda con l'obiettivo di creare il miglior outfit possibile. A giudicare le scelte delle concorrenti ci saranno due ...

Shopping Night - Carla Gozzi : "Gli uomini? Pragmatici anche nello shopping" : Torna questa sera, giovedì 19 settembre, partire dalle 21:10 su Real Time, il programma Shopping Night , con i due giudici ed esperti di moda Enzo Miccio e Carla Gozzi . Il format è sempre lo stesso: tre concorrenti si devono sfidare all'interno di un grande magazzino scegliendo di completare il proprio look nel migliore dei modi, e seguendo una mission diversa per ogni puntata, prima di sottoporsi al giudizio di Enzo e Carla . Il vincitore ...

