“Seno e cosce importanti | ve li faccio vedere” Vanessa Incontrada | ha vinto lei

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’hanno criticata per il suo peso, per non essere tornata in forma smagliante subito dopo il parto, le ha detto “Cicciona” e l’hanno insultata pesantemente sui social e non. Ma se all’inizioaveva molto sofferto per via di tutta quella crudeltà nei suoi confronti, ora è tranquilla e serena e non si lascia intristire dalla crudeltà altrui. “Viviamo in un mondo cretino perché non puoi piacere a tutti, ma sentire sempre parlare di questa cosa ‘mi stanco, non hai altro da dire?’ – aveva detto a inizio estate ospite di Domenica In – La cellulite ce l’ho, le smagliature vere, ma siamo donne vere, fa parte della vita. Tutti noi abbiamo il periodo dove prendiamo chili, ci sentiamo meglio. Alla fine ti devi accettare, ti devi curare, io ho cura di me, mi alleno, mi aiuta a sfogarmi, mi piace godermi una giornata con la famiglia a mangiare”. Ma ce ne vuole di coraggio per ...

