Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2019) Variety, la fonte probabilmente più autorevole e affidabile di notizie sul business dell'intrattenimento, ha rivelato cheha ufficialmente concluso le riprese della sua primatv. La celeberrima app di incontri di proprietà di Match Group si è data alla macchina da presa e, lo scorso ago

ilfoglio_it : Se flirtare non basta: Tinder si dà (anche) alle serie tv. Per migliorare l'algoritmo il social del rimorchio lanci… - alberto88ca : @MarracinoD @mat_brandi @stellatizias Boh. Non colgo la logica: è un refugium peccatorum in stile 'hastatosalvini'?… - marveInerd : Ragazzi che ho “incontrato” mentre stavo lavorando, iniziano a flirtare con me e io non me ne faccio scappare manco… -