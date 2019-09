Sciopero per il clima | anche Messina partecipa al Global Climate Strike

Lo Sciopero globale del clima potrebbe cambiare le cose? : (foto: BEN STANSALL/AFP/Getty Images) Da venerdì a venerdì. A partire dal 20 settembre e per tutta la settimana, gli organizzatori di azioni per il clima in tutto il mondo pianificano il Global climate Strike, con la speranza che questa volta un’ampia partecipazione possa fare la differenza. Questo è il secondo sciopero globale dell’anno dopo, quello di metà marzo dove i cittadini di 40 paesi erano scesi nelle strade contro ...

Sciopero per il clima - la benedizione del ministro Fioramonti : “È la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare” : “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. Sostiene l’iniziativa dello Sciopero globale per il clima Lorenzo Fioramonti, che a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur – il 27 settembre in 116 città italiane ...

Sciopero dell'associazione nazionale Commercialisti di Ragusa : Anche l'Associazione nazionale Commercialisti di Ragusa aderisce allo Sciopero proclamato con varie modalità tra il 30 settembre ed il 7 ottobre

Sciopero delle autoscuole - oggi un esame su due salta : Valentina Dardari La protesta è stata indetta contro l’aumento dell’Iva al 22% sulle patenti. oggi saranno 3,500 le scuole guida che incroceranno le braccia Giornata difficile quella di oggi per coloro che avevano programmato l’esame per ottenere la tanto sospirata patente. oggi, martedì 18 settembre, è stato infatti indetto uno Sciopero delle autoscuole aderenti all’iniziativa, per protestare contro l’aumento dell’Iva al 22% per le ...

Esami patente a rischio domani - autoscuole in Sciopero : Gli operatori delle scuole guida si asterranno da ogni attività. Quindi dovrebbero saltare tutti gli Esami cui normalmente prende parte anche uno di loro. Un disagio che ingolfa ulteriormente l’attività della Motorizzazione, da molti mesi in difficoltà per le sue carenze di personale

Autoscuole in Sciopero contro l’introduzione dell’Iva al 22%. Unasca : “La politica eviti la retroattività” : Le Autoscuole vanno in sciopero. Mercoledì sospenderanno le lezioni e le loro attività, così come il 50% degli esami di guida previsti nelle Autoscuole associate, per protestare contro l’introduzione dell’Iva al 22 per cento sulle patenti e il recupero retroattivo dell’imposta su tutti i corsi già effettuati sino al 2014. Un cambio di marcia sul regime fiscale deciso dall’Agenzia delle Entrate. La Risoluzione 79 del 2 settembre scorso ha ...

Sciopero scuola 18 settembre : mercoledì di protesta per il personale Ata e Itp : Lo Sciopero del 18 settembre è stato indetto dalla federazione Unicobas per ribadire, tra le altre cose, "il diritto...

Sciopero scuola 27 settembre : protestano docenti e personale Ata - lezioni a rischio : In data venerdì 27 settembre 2019, contemporaneamente allo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, andrà in scena lo Sciopero del comparto scuola. La comunicazione è stata riportata anche dal MIUR attraverso una nota ministeriale alcuni giorni fa. Ad incrociare le braccia sarà il personale docente, dirigente e ATA su tutto il territorio nazionale. Saranno così a rischio le lezioni in classe per gli studenti. A proclamare ...

Sciopero trasporti publici - soddisfazione della Filt Cgil per forte adesione dei lavoratori : Pescara - La Filt Cgil esprime grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori allo Sciopero di 4 ore indetto contro la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l’obiettivo di far fallire lo Sciopero, la mobilitazione indetta dalla Filt Cgil e che ha visto il coinvolgimento degli oltre duemila addetti che operano nel trasporto pubblico locale, ha fatto ...

Scuola - Cobas : Sciopero nazionale il 27 : 20.42 I Cobas della Scuola e del lavoro privato (ad eccezione dei Trasporti) hanno promesso uno sciopero generale il 27 settembre aderendo all'appello dei giovani del movimento "Fridays for future" che parteciperanno in quella data alla mobilitazione mondiale "Climate action week". Il portavoce dei Cobas, Bernocchi, sottolinea comunque la propria autonoma posizione sul tema, consapevoli "che non siano pensabili strategie per la salvaguardia ...

Cotral - venerdì Sciopero 24 ore : Roma – Cotral informa che il prossimo 20 Settembre 2019 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa ...

Lo Sciopero di Roma TPL di oggi : Durerà 24 ore e riguarderà alcune linee periferiche di autobus, mentre i servizi gestiti da ATAC saranno regolari