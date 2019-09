Scherma paralimpica | Mondiali 2019 | Bebe Vio trascina una grande Italia Arrivano anche i

Scherma - Bebe Vio monumentale : Campionessa del Mondo per la terza volta! Show della Campionessa Paralimpica : Bebe Vio regala un’altra magia delle sue e si laurea Campionessa del Mondo per la terza volta in carriera. La schermitrice ha letteralmente dominato la rassegna iridata andata in scena a Cheongju (Corea del Sud) e si è messa al collo la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B. Si tratta della terza apoteosi in carriera per la Campionessa Paralimpica di Rio 2016 che si era già imposta a Eger 2015 e Roma 2017. La veneta non ...

Scherma paralimpica - Bebe Vio agguerrita in vista di Tokyo 2020 : “non vado lì per pettinare le bambole” : L’atleta azzurra si prepara in vista delle Paralimpiadi di Tokyo, sottolineando come l’obiettivo sarà quello di vincere più medaglie possibili Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano, Bebe Vio affila il fioretto per cercare di conquistare quante più medaglie possibile ai Giochi del prossimo anno. Gli obiettivi sono importanti, già partendo dai Mondiali in corso di svolgimento in Corea, ma la mente non può che andare anche ...

Mondiali di Scherma paralimpica – Bebe Vio sconfitta al debutto assoluto nella sciabola : “sono comunque soddisfatta” : Bebe Vio undicesima nella sciabola ai Mondiali di scherma Paralimpica 2019: le parole positive della campionessa azzurra dopo la sua avventura nella nuova disciplina Sono ufficialmente iniziato i Mondiali di scherma Paralimpica 2019. Occhi puntatissimi su Bebe Vio, che in questa edizione della rassegna iridata ha voluto cimentarsi in una disciplina per lei nuova, la sciabola. La campionessa azzurra è stata sconfitta per una sola stoccata ...

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : Edoardo Giordan e Rossana Pasquino conquistano il bronzo! : Nella seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma paralimpica, in corso di svolgimento a Cheongju (Corea del Sud), arrivano due medaglie di bronzo per l’Italia, le prime di questa rassegna iridata, visto che ieri gli azzurri non erano riusciti a trovare l’acuto. Andiamo quindi a scoprire i protagonisti odierni. Nella sciabola maschile categoria A, sale sul terzo gradino del podio Edoardo Giordan, che per la prima volta in carriera ...