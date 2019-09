Scherma paralimpica | Bebe Vio agguerrita in vista di Tokyo 2020 | “non vado lì per

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’atleta azzurra si prepara indelle Paralimpiadi di, sottolineando come l’obiettivo sarà quello di vincere più medaglie possibili Le Paralimpiadi disi avvicinano,Vio affila il fioretto per cercare di conquistare quante più medaglie possibile ai Giochi del prossimo anno. Gli obiettivi sono importanti, già partendo dai Mondiali in corso di svolgimento in Corea, ma la mente non può che andare anche alla prossima estate: “nonper pettinare le bambole. Due medaglie individuali alle paralimpiadi di? Non si può dire, ovviamente non si va lì per pettinare le bambole, quindi ci si prova“.L'articoloVioindi: “nonlì per pettinare le bambole” SPORTFAIR.

