Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019)Vio regala un’altra magia delle sue e si laureadelper lavolta in carriera. La schermitrice ha letteralmente dominato la rassegna iridata andata in scena a Cheongju (Corea del Sud) e si è messa al collo la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B. Si trattaapoteosi in carriera per laParalimpica di Rio 2016 che si era già imposta a Eger 2015 e Roma 2017. La veneta non ha lasciato scampo alle avversarie rendendosi protagonista di un percorso da autentica fuoriclasse: tutto facile nella fase a gironi, agli ottavi di finale ha surclassato l’ungherese Gyongyi Dani per 15-3, ai quarti ha demolito la russa Viktoria Boykova per 15-4, successivamente ha liquidato l’altra rusa Ludmila Vasileva (15-8) e poi ha travolto la cinese Xiao Rong (15-5) nella finale. Si tratta del primo oro per l’Italia in ...

LiaCapizzi : MAGICA Bebe, tris mondiale. Bebe Vio conquista l'ORO nel fioretto - categoria B- ai Mondiali di scherma paralimpica… - Claudette__ : RT @giornalettismo: Ennesima impresa di #BebeVio. Terzo oro consecutivo ai mondiali paralimpici di scherma - OA_Sport : Scherma, Bebe Vio monumentale: Campionessa del Mondo per la terza volta! Show della Campionessa Paralimpica -