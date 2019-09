Sardegna | l’ente di ricerca in agricoltura ha bisogno di energie fresche Ma nessuno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Che brutta figura il sindacalista. Nella chiacchiera di tutti i giorni viene accomunato al politico, ad uno o una che non ha molta voglia di lavorare, ad una persona che si informa abbastanza poco e che non ha una visione generale. E invece no. Così come tante altre figure, va declinata al plurale: non “il sindacalista”, bensì “i sindacalisti”. Perché sono diversi tra di loro, i sindacalisti. Poi c’è chi lo fa, il sindacato. Sta a contatto con lavoratrici e lavoratori ogni giorno. “Che vita terribile quella del sindacalista”, ti senti dire, “devi sempre rispondere al telefono, sempre dire di sì a tutti, non hai orari e non hai vita personale”. E invece no. Il sindacato è un grande esperimento collettivo di autogoverno e di confronto/scontro con la controparte, non il martirio in vita di una o due persone. Che poi, fare il sindacalista dei dipendenti regionali come faccio io non è fare ...

