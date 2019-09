San Siro | i primi dettagli sui due progetti | tra l’emulazione del Duomo e gli anelli

DOCUMENTI – San Siro - il no dei club al restyling : «L’attuale Stadio Meazza non risponde alle esigenze del calcio moderno, sia per i club che per i tifosi». Esordiscono così Milan e Inter nel documento presentato ai capigruppo del consiglio comunale di Milano in cui espongono le ragioni secondo cui una ristrutturazione di San Siro non sarebbe preferibile alla realizzazione di un nuovo stadio. Secondo […] L'articolo DOCUMENTI – San Siro, il no dei club al restyling è stato realizzato ...

Calcio : Morelli - 'Sala Pilato - su San Siro Lega non si tira indietro' : Milano, 18 set. (AdnKronos) - "La Lega non si tira indietro e, ritenendo San Siro un monumento, ribadiamo il totale sostegno alle società per le scelte sul futuro delle squadre nel rispetto dello stadio conosciuto in tutto il mondo". Così Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, d

Scaroni : «Pronti a presentare i progetti per il nuovo San Siro» : “Siamo assolutamente convinti del valore che il nostro progetto ha non solo ovviamente per i club, ma per tutta la città di Milano”. Lo ha detto all’ANSA il presidente del Milan Paolo Scaroni, al termine dell’incontro sul nuovo San Siro con l’Inter e i capigruppo dei partiti in Consiglio Comunale. “Siamo pronti ai prossimi incontri […] L'articolo Scaroni: «Pronti a presentare i progetti per il nuovo San ...

Stadio San Siro - la situazione e le ultime reazioni : da Antonello a Barberis : “Avanti compatti sul nuovo Stadio? Assolutamente, sempre”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, al termine dell’incontro sul nuovo San Siro con i capigruppo dei partiti in Consiglio Comunale. “L’incontro e’ andato molto bene. Noi siamo sempre ottimisti, anche il Milan, lavoriamo sempre insieme”, ha aggiunto. Poi sono arrivate ...

Calcio : Barberis - ‘per ristrutturare San Siro sospesa attività calcistica per 4 anni’ : Milano, 18 set. (Adnkronos) – “ristrutturare lo stadio San Siro, secondo i dati presentati dalle società di Inter e Milan, significherebbe sospendere l’attività calcistica per almeno quattro anni”. Lo dice Filippo Barberis, capogruppo del consiglio comunale del Comune di Milano. “San Siro ristrutturato -continua- sarebbe diverso e i posti sarebbero minori rispetto al nuovo stadio. Noi abbiamo chiesto alle due ...

Calcio : Bertolé - ‘faremo vedere rendering San Siro ai cittadini’ : Milano, 18 set. (Adnkronos) – “La prossima settimana faremo vedere rendering dello stadio San Siro alla cittadinanza”. A dirlo è il presidente del Consiglio comunale di Milano Lamberto Bertolé a termine dell’incontro con i gruppi consiliari e le società di Inter e Milano a Palazzo Marino a Milano per discutere sulla questione dello stadio San Siro.“E’ stato un incontro -spiega Bertolé- dove le società ...

Stadio San Siro - Inter e Milan in Comune per discutere il progetto : Inter e Milan si confrontano con il Comune sul nuovo San Siro. E’ infatti cominciato l’incontro tra l’ad nerazzurro Alessandro Antonello, il presidente rossonero Paolo Scaroni e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale. Un vertice il cui obiettivo è quello di fare “domande e richieste alle squadre e raccogliere tutte le informazioni necessarie per assumere una decisione nell’Interesse della ...

Bocciata l’ipotesi di acquisto di San Siro da Milan e Inter : Bocciata l’ipotesi di acquisto di San Siro da Milan e Inter, lo riporta Calcio e Finanza, che fa riferimento ad un’agenzia ANSA. SìI motivi, secondo quanto detto dai dirigenti delle due società, sarebbero che ristrutturare l’impianto significherebbe ridurne notevolmente la capienza e, dati i deficit strutturali, implicherebbe la certezza di disputare i match casalinghi fuori da Milano per almeno 4 stagioni Domani alle 16, a ...

Stadio Meazza - smacco per Beppe Sala : Milan e Inter bocciano il rilevamento di San Siro : Nulla da fare per il sindaco di Milano Beppe Sala: Inter e Milan hanno bocciato l'idea di rilevare San Siro dal Comune alla vigilia dell'incontro con i capigruppo presenti nel Consiglio comunale, in programma domani alle 16:00 a Palazzo Marino. A riportarlo è l'Ansa. L'ad dell'Inter Alessandro Anton

Calcio - Giuseppe Sala su San Siro : “Sono Milan e Inter che vogliono rinunciare allo stadio e non il Comune” : Milan e Inter sempre più lontane da San Siro? Sembrerebbe di sì. Stando a quanto riportano le cronache, i due calcistici di Milano paiono sempre di più intenzionati a perseguire un progetto che non riguardi più l’attuale impianto meneghino. La Beneamata e i rossoneri vorrebbero infatti impegnarsi nella costruzione di un proprio stadio di proprietà, non volendo più usufruire della struttura citata e condividerla. Considerazioni confermate ...

San Siro - Milan e Inter dicono ‘no’ all’acquisto dello stadio : Negli ambienti del calcio Milanese, continua a tenere banco la questione stadio. Milan e Inter, infatti, appaiono sempre più intenzionate a costruire un nuovo impianto che consenta loro di aumentare i ricavi, proprio come ha già fatto la Juventus diversi anni addietro con la costruzione dello J-Stadium (ora diventato Allianz Stadium). Come rivelato da Il Giornale, le due società meneghine avrebbero rifiutato “l’invito” del ...

Sala su San Siro : «Non è il Comune a volervi rinunciare» : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, torna ancora sulla questione San Siro e sul nuovo stadio che Milan e Inter vorrebbero far sorgere nell’area adiacente al “Meazza”. Lo fa il giorno dopo la netta presa di posizione dei due club milanesi, che hanno accantonato l’idea di una ristrutturazione dell’attuale impianto, per puntare dritti su un […] L'articolo Sala su San Siro: «Non è il Comune a volervi rinunciare» è stato realizzato da Calcio e ...

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala : “San Siro è un monumento ma…” : “La mia posizione su San Siro e su un nuovo Stadio a Milano e’ chiara da sempre. Per me San Siro e’ la storia del calcio, e’ un monumento di Milano e quindi da qui bisognerebbe ripartire. Grazie alle spiegazioni di Milan e Inter, apparse oggi su alcuni quotidiani, e’ finalmente evidente a tutti che non e’ l’amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro; sono le societa’ calcistiche ...

