San Gennaro | il sangue si è sciolto Camorra e lavoro | il grido del cardinale

Napoli - San Gennaro non delude : il prodigio si avvera alle 10.04 : Si rinnova il prodigio di San Gennaro. Quest'anno il sangue del santo patrono di Napoli si è sciolto alle 10.04. Consueto lo sventolio del fazzoletto bianco da parte della...

San Gennaro con i lavoratori : sit-in di Whirpool e American Laundry al Duomo di Napoli : Anche i lavoratori in lotta per la chiusura delle loro aziende in attesa del miracolo di San Gennaro. Una delegazione di dipendenti Whirpool e American Laundry ha improvvisato un sit in...

19 Settembre - San Gennaro : dalla nascita alla decapitazione - cos’è il miracolo della liquefazione del sangue : Di San Gennaro, Santo Protettore e Patrono della città di Napoli, non si hanno molte notizie certe: ripercorriamo le tappe della sua vita, dalla nascita alla decapitazione, passando per il miracolo della liquefazione del suo sangue. Si celebra oggi, 19 Settembre, la festa di San Gennaro, Protettore e Patrono della città di Napoli. Gli storici sono concordi nell’affermare che Ianuarius fosse il vero nome di San Gennaro e che la sua famiglia, ...

LO CONOSCI DAVVERO? Approfondiamo la conoscenza su San Gennaro : San Gennaro (19 settembre) Come mai allora è così visceralmente legato alla città partenopea?Del festeggiato di oggi – uno dei quattordici Gennaro annoverati nel Martirologio Romano – sappiamo storicamente ben poco: i suoi natali sono contesi da Napoli, dal borgo calabrese di Calafatoni e da Benevento, città nella quale più probabilmente nacque nel 270 e in cui, grazie alla sua fede, fu acclamato vescovo. Di lui si ...

De Luca : “Renzi e suo nuovo partito? Scelta sbagliata - bizzarra e sconcertante. Ci auguriamo che San Gennaro protegga noi e l’Italia” : “Renzi? Il suo addio al Pd non porterà niente di buono e niente di sconvolgente. Sono tra quelli che non hanno capito il senso di questa operazione politica. Non riesco a comprendere l’utilità di un momento ulteriore di divisione e di lacerazione. Sono sempre fatti traumatici che non producono risultati positivi, ma finiscono, alla lunga, per creare nuove complicazioni e nuovi elementi di confusione”. Così, ai microfoni di ...

Grande Fratello - la rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro a Pomeriggio 5 : "Sono una persona Sana - io" : La rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio arriva a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso aveva tenuto a battesimo la loro storia d'amore all'ultima edizione del Grande Fratello, ora ospita il modello napoletano che ospite in studio ha commentato la lettera spedita dall'ex di Francesca, Giorgio Tambe

Napoli - le curiosità e i misteri irrisolti che non risparmiano neanche San Gennaro : Anche San Gennaro è vittima di una fake news. Del suo sangue prodigioso che si scioglie tre volte l’anno esiste, infatti, una replica ovviamente falsa. A svelare questa e tante altre curiosità è Marco Perillo, giornalista de Il Mattino, nel suo libro Storie segrete della storia di Napoli. misteri irrisolti, curiosità e leggende di oltre duemila anni vissuti all’ombra del Vesuvio (Newton Compton Editori). Sfogliando le pagine del volume si trova ...

I bambini dello Spartak San Gennaro : “Vogliamo solo un campo su cui giocare” : Lo Spartak San Gennaro è nato un anno fa. Un’esperienza di calcio popolare che coinvolge una trentina di bambini provenienti da aree a rischio della città. Vengono dal pallonetto di Santa Lucia, dai Quartieri Spagnoli, da Montesanto. Si allenano gratuitamente nei centri sociali tra Salita Pontecorvo e il parco Ventaglieri. Indossano magliette e pantaloncini come in una vera scuola calcio grazie alla solidarietà dei quartieri, che ogni mese ...

De Rossi al Boca Juniors? Arriva il messaggio di Maradona : “sarà come quando si scioglie il Sangue di San Gennaro” : Diego Armando Maradona manda un messaggio a Daniele De Rossi dopo le voci di un suo approdo al Boca Juniors Nelle ultime ore non si fa altro che parlare dell’approdo di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Dall’Argentina Arriva dunque un messaggio speciale per l’ex capitano della Roma. “quando ti metti la maglietta del Boca Juniors è come quando si scioglie il sangue di San Gennaro. Qui starai benissimo. Qui potrai ...

Maradona dà il benvenuto a De Rossi : “La maglia del Boca Juniors è come il Sangue di San Gennaro” : Daniele De Rossi sta per trasferirsi ufficialmente al Boca Juniors. E chi meglio di Diego Armano Maradona, leggenda degli Xeneizes, poteva accoglierlo? Il Pibe de Oro ha fatto postare un messaggio su Twitter all’intermediario Martin Arevalo: “Sappi che quando indossi la maglia di Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro. Ti mando un bacio. Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui in Argentina starai ...

Dal Gf a Temptation Island? Francesca De André e Gennaro Lillio si rilasSano a Capri : I due ormai ex gieffini potrebbero sbarcare all'isola delle tentazioni, per mettere in gioco il loro legame. Dopo essere diventati gli indiscussi protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso, Gennaro Lillio e Francesca De André sono tornati al centro del gossip, questa volta per aver dimostrato sui social di essere in vacanza insieme. Subito dopo la fine del gioco della casa più ...

Non durerà! Lory Del Santo avverte Francesca su Gennaro : L'ex gieffina Lory Del Santo si è pronunciata sulla neo-coppia più chiacchierata del momento, formata da Francesca De André e Gennaro Lillio. Insieme formano la coppia più chiacchierata dell'estate. E in occasione del gioco "Obbligo e verità", organizzato dalla produzione del Gf, Gennaro Lillio e Francesca De André hanno confermato la loro love-story. In particolare i due neo piccioncini hanno rivelato di aver consumato la prima ...