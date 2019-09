Samsung Galaxy Note 10+ è veloce e brilla per lo schermo e la S-Pen

Si punta tutto sulla fotocamera del Samsung Galaxy S11 - ispirato dalla Deep Fusion di Apple : Torniamo a parlarvi del Samsung Galaxy S11, dopo avervi rivelato ieri importanti dettagli relativamente a display, fotocamera, design e processore, di tutt'altro livello a detta di Ice universe (chi lo conosce sa che non sbaglia un colpo, e che quindi c'è da fidarsi delle sue anticipazioni). Come riportato da 'PhoneArena.com', non era stata quella l'unica circostanza in cui il noto leaker ha fornito indiscrezioni importanti sul conto del ...

In arrivo la patch di settembre per Samsung Galaxy S8 : cosa sappiamo fino a questo momento : Sta iniziando proprio in queste ore la distribuzione di un nuovo aggiornamento per gli utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8. Dopo avervi parlato della situazione riguardante Android 10, con articolo apposito, e l'impossibilità di vedere a bordo del modello lanciato sul mercato nel 2017 il tanto atteso upgrade, oggi 19 settembre tocca guardare ugualmente avanti per non perdere il filo del discorso. Del resto, ...

Le patch di sicurezza di settembre arrivano su Samsung Galaxy S8 - Galaxy A80 e Galaxy A5 2017 : Nuovo giro di aggiornamenti per alcuni dispositivi di casa Samsung, che stanno cominciando a ricevere le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2019. L'articolo Le patch di sicurezza di settembre arrivano su Samsung Galaxy S8, Galaxy A80 e Galaxy A5 2017 proviene da TuttoAndroid.

Samsung punta a replicare la nuova tecnologia di Apple per la fotocamera della gamma Galaxy S11 : Con un altro tweet della scorsa settimana, il tipster Ice Universe sostiene che Samsung sta sviluppando qualcosa di simile alla funzionalità Deep Fusion che Apple ha introdotto per il sistema di fotocamere sugli iPhone 2019. Se quanto affermato dal tipster fosse corretto, dovremmo vedere una considerevole innovazione nelle fotocamere posteriori sulla gamma Samsung Galaxy S11. L'articolo Samsung punta a replicare la nuova tecnologia di Apple per ...

Con il Wi-Fi 6 i Samsung Galaxy Note 10 : arriva la certificazione Wi-Fi Alliance : Forse non sapevate che i Samsung Galaxy Note 10 sono i primi device con certificazione Wi-Fi 6, l'ultima tecnologia di rete wireless al momento disponibile. Come riportato da 'PhoneArena.com', il phablet di attuale generazione ha passato l'esame della Wi-Fi Alliance, ed è adesso certificato regolarmente per il nuovo standard di connettività senza fili, ovvero il Wifi standard 802.11ax, successiva alla ben nota 802.11ac, conosciuto come Wi-Fi 5. ...

Samsung Galaxy M10s e M30s sono ufficiali con grosse batterie e piccoli prezzi : Samsung Galaxy M10s e Galaxy M30s sono finalmente ufficiali e saranno in vendita da fine settembre in India: scopriamo caratteristiche tecniche, immagini, design, prezzo e disponibilità. L'articolo Samsung Galaxy M10s e M30s sono ufficiali con grosse batterie e piccoli prezzi proviene da TuttoAndroid.

Fantascientifico il Samsung Galaxy S11 : top display - fotocamera - design e processore : Se ne stanno dicendo e sentendo tante in questi ultimi giorni sul conto del Samsung Galaxy S11, il prossimo top di gamma del colosso di Seul che verrà presentato solo tra qualche mese. Stavolta a parlare è stato Ice universe, leaker di sicura affidabilità. A suo dire, il flagship del futuro potrebbe rivoluzionare diversi aspetti dell'attuale ammiraglia, adottando innanzitutto un display da 90 Hz (non è escluso si arrivi anche ai 120 Hz, ...

Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud : Il team di Samsung ha annunciato che i modelli della serie Samsung Galaxy Note 10 hanno già raggiunto quota 1 milione di unità vendute in Corea del Sud L'articolo Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Chiusura totale per Samsung Galaxy S8 e Note 8 su Android 10 : le ultime di metà settembre : Una lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento con Android 10 tra i prodotti Samsung Galaxy ancora non esiste, ma oggi 18 settembre qualche informazione extra si può condividere, in riferimento a prodotti come i vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8. Come avrete notato in queste settimane, i due device lanciati sul mercato nel corso del 2017 non sono stati inclusi negli elenchi dei potenziali prodotti destinati a fare ...

Samsung Galaxy Note 10+ Come formattare la scheda microSD : formattare la scheda microSD Galaxy Note 10+ è abbastanza semplice. Non hai bisogno di alcuna app speciale o preparazione preliminare ma, prima di procedere, dovresti assicurarti che sia stato fatto il backup

Manca poco alla beta Android 10 su Samsung Galaxy S10 e Note 10 - record di rilascio? : Chi possiede un Samsung Galaxy S10 o anche un Note 10 si sta chiedendo da tempo quando riceverà la beta Android 10 sul suo dispositivo. Un piano ufficiale del rilascio non è stato ancora diffuso dal produttore ma una fonte autorevole come SamMobile ha lasciato trapelare quali saranno i tempi dell'update così come comunicati da informatori autorevoli. Secondo quanto appena comunicato, già nel mese di ottobre e dunque a partire fra un paio di ...

Il programma Android 10 beta di Samsung potrebbe iniziare a ottobre per Galaxy S10 e Note 10 : Android 10 è stato lanciato all'inizio di questo mese solo sui dispositivi Google Pixel e su alcuni altri smartphone, ma ora spuntano alcuni dettagli sul programma Android 10 beta di Samsung. Secondo SamMobile, l'update potrebbe essere disponibile al pubblico a partire da ottobre come parte di un programma beta di Android 10 per determinati dispositivi Samsung, tra i quali il Galaxy S10 che sarà uno dei primi e probabilmente verrà seguito dalla ...

Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 : ecco probabili tagli di memoria e colorazioni : Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 sono i protagonisti di nuove indiscrezioni di giornata riguardanti più precisamente colorazioni e tagli di memoria. L'articolo Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71: ecco probabili tagli di memoria e colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro : la nostra anteprima : Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia dopo qualche settimana dalla presentazione: ecco il prezzo di vendita dello smartWatch per il nostro Paese e le versioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro: la nostra anteprima proviene da TuttoAndroid.