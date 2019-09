Salvini | Nuovi ingressi nella Lega In arrivo 2-3 parlamentari dal M5S

Corrado Formigli a Blogo : "Piazzapulita torna con studio e sigla nuovi. Noi sempre all'opposizione - Rete4 filo-Salviniana" : “La realtà è e resta la nostra passione”. Piazzapulita riparte da un punto fermo, inamovibile e identitario. Ma allo stesso tempo non rinuncia al rinnovamento che quest’anno riguarderà sia la sigla che lo studio.“Cambierà la scenografia, avremo led bellissimi e più luminosi – svela Corrado Formigli a Tv Blog – tutto sarà definitivo a partire dalla terza puntata. L’obiettivo è dare maggior risalto alle immagini, ai reportage e alle inchieste, ...

Nuovi retroscena su Salvini e Greta : la bambina non è di Bibbiano : Ci sono alcuni interessanti retroscena che oggi 17 settembre dobbiamo prendere in esame in merito alla storia di Salvini e di Greta. La bambina menzionata durante l'intervento dell'ex Ministro dell'Interno a Pontida, infatti, non sarebbe di Bibbiano. A trattare il lungo ed il largo la vicenda, come riporta Bufale.net, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha dapprima interpellato il GIP incaricato di occuparsi della nota inchiesta sui minori ...

Veneto - la Lega dice addio ai segretari : ogni provincia controllata da un commissario. Salvini (con Fontana e Zaia) ne sceglie 7 nuovi : Un tempo c’erano i segretari di partito. Adesso ci sono i commissari. Almeno nella Lega per Salvini Premier e nelle sue articolazioni regionali, come la Liga Veneta-Lega Nord. In un sol colpo tutte le province venete del movimento politico si trovano controllate da un commissario, per lo più giovane, gradito nell’ordine a Matteo Salvini, al commissario regionale Lorenzo Fontana e al governatore Veneto Luca Zaia. E pensare che il ...

Governo Conte 2 - Salvini commenta i nuovi ministri e sfotte Di Maio : “Lui - agli Esteri…” : “Di Maio agli Esteri, Di Maio agli Esteri”. Poi un lungo silenzio. “Chapeau. Uno che passa dal Lavoro agli Esteri nel giro di due settimane. Io non ce la farei. Il potere delle poltrone“. Matteo Salvini, dopo la lettura da parte di Giuseppe Conte della lista dei componenti del nuovo Governo, ha commentato i ministri. E si è soffermato sull’ex alleato, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. L'articolo Governo ...

Nuovi equilibri nel centrodestra : Salvini scivola - Berlusconi risorge : Silvio Berlusconi ritorna sulla scena politica in seguito alla crisi di governo determinata dal suo alleato Matteo Salvini. Molti sostenitori della Lega non hanno apprezzato la mancanza di chiarezza del proprio leader, il quale ha sfiduciato il governo e, subito dopo, quasi pentito, ha ritirato la sfiducia e, addirittura, ha chiesto a Luigi Di Maio nuovamente l'alleanza purché venissero rispettate alcune condizioni. Infine, l'uso improprio del ...

Beppe Grillo : nessuna resa a Salvini tamarro - salviamo l'Italia dai nuovi barbari : «Mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non...