Salvini | il figlio su moto d' acqua della polizia | indagati tre agenti

Il figlio di Salvini su moto d'acqua : indagati agenti scorta : La Procura di Ravenna ha interrogato i tre poliziotti indagati per aver fatto fare un giro in mare su una moto d'acqua della Polizia di Stato al figlio di Matteo Salvini. Il caso il 30 luglio a Milano Marittima, dove l'allora titolare del Viminale stava trascorrendo le vacanze. Una scena ripresa da cronista di Repubblica Valerio Lo Muzio, entrato poi in aspra polemica con lo stesso leader leghista.\\Sulla questione era già stato aperto un ...

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua - indagati tre poliziotti : Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alle presenza dei loro avvocati, da indagati, tre poliziotti della scorta dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’episodio verificatosi a Milano Marittima, il 30 luglio quando il Figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d’acqua della Polizia pilotata da un agente

Figlio Salvini su moto d'acqua - tre poliziotti indagati : interrogati : Continuano le indagini della Procura di Ravenna sui fatti del 30 luglio, quando a Milano Marittima il Figlio del leader del Carroccio Matteo Salvini fece un giro in mare su una moto d'acqua della Polizia pilotata da un agente. Sono tre gli agenti indagati, formalmente identificati su richiesta al Viminale, per l'episodio scattato quando un giornalista di Repubblica cercò di riprendere la scena. poliziotti indagati I tre hanno risposto ...

Tre poliziotti indagati per il caso del figlio di Salvini sulla moto d'acqua : Sono tre i poliziotti indagati per il caso del figlio di Salvini sulla moto d’acqua. Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alle presenza dei loro avvocati, da indagati, tre uomini della scorta dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’episodio verificatosi a Milano Marittima, il 30 luglio quando il figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d’acqua della Polizia ...

Matteo Salvini - tre agenti indagati per il figlio in moto d'acqua : "Ipotesi di violenza privata" : Sotto assedio. Matteo Salvini e anche gli agenti della sua scorta. Si torna alla vicenda del figlio del leader della Lega sulla moto d'acqua della polizia. Tre agenti, infatti, risultano ora indagati. Ieri, mercoledì 18 settembre, sono stati portati in procura a Ravenna, alla presenza dei loro avvoc

Figlio di Salvini su moto d’acqua - indagati e interrogati tre poliziotti : Gli sviluppi del caso erano nell’aria da qualche giorno. Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alle presenza dei loro avvocati, da indagati, tre poliziotti della scorta dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’episodio verificatosi a Milano Marittima, il 30 luglio quando il Figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d’acqua della Polizia pilotata da un agente. I tre sono stati formalmente ...

Figlio di Salvini su moto d’acqua della polizia - indagati tre agenti : Tre poliziotti sono indagati in seguito al caso del giro sulla moto d'acqua della polizia fatto dal Figlio dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini. I tre sono stati interrogati ieri nella procura di Ravenna. I fatti risalgono al 30 luglio, quando il Figlio del leader leghista fece un giro sulla moto d'acqua della polizia.Continua a leggere

Figlio Salvini su moto - indagati agenti : 17.30 Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alla presenza dei loro avvocati, da indagati, tre poliziotti della scorta dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini,sull'episodio di Milano Marittima,quando,il 30 luglio scorso,il Figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d'acqua pilotata da un agente. I tre sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale, per la vicenda seguita a quell'episodio, ...

Salvini : Governo figlio di grande imbroglio : Lega, Matteo Salvini: "Questo Governo e' figlio di un grande imbroglio e Renzi ne e' uno dei protagonisti"

Berlusconi abbraccia il figliol prodigo - Salvini ratifica sconfitta. E intanto arrivano i Sudisti : Silvio Berlusconi, come il padre della parabola del figliol prodigo, ha riabbracciato il figlio fuggito dalla casa paterna, ossia Matteo Salvini, il quale è ritornato sconfitto dall'alleanza con il M5S, a cui aveva dato vita per bramosia del potere, dissipando i suoi averi, ossia i suoi ideali, in una causa sbagliata. Impoverito e sconfitto è ritornato al padre. Berlusconi si è aperto al perdono del figlio traditore, non certo per amore, ma per ...

Caso moto d'acqua della polizia : avviato procedimento contro il poliziotto che fece salire il figlio di Salvini : Secondo quanto riportato dall'Huffington Post, il questore di Livorno avrebbe convocato il poliziotto che il 30 luglio permise al figlio sedicenne di Matteo Salvini di farsi un giro sulla moto d'acqua della polizia a Milano Marittima. All'agente sarebbe stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, ma non dovrebbe rischiare nulla. Non è stata proposta ancora alcuna sanzione e in ogni Caso l'agente potrà fare ricorso. ...

Salvini e il selfie col figlio del boss : l’Antimafia vuole chiarimenti : Matteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al ...

Figlio di Salvini su moto d’acqua - saranno sentiti gli agenti della scorta : saranno sentiti a breve dalla procura di Ravenna – che aveva aperto un’inchiesta – i tre agenti della scorta dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, identificati nell’ambito dell’episodio avvenuto a Milano Marittima il 30 luglio, quando il Figlio dell’allora vicepremier fece un breve giro in mare su una moto d’acqua della polizia e, nelle fasi concitate che seguirono, quando un giornalista di Repubblica stava cercando di ...

Caso moto d'acqua della polizia : avviato procedimento contro il poliziotto che fece salire il figlio di Salvini : Secondo quanto riportato dall'Huffington Post, il questore di Livorno avrebbe convocato il poliziotto che il 30 luglio permise al figlio sedicenne di Matteo Salvini di farsi un giro sulla moto d'acqua della polizia a Milano Marittima. All'agente sarebbe stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, ma non dovrebbe rischiare nulla. Non è stata proposta ancora alcuna sanzione e in ogni Caso l'agente potrà fare ricorso. ...