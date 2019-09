Salmonella | non solo il tonno affumicato | ritirate anche le cozze | i lotti da evitare

Salmonella - l'allarme del Ministero della Salute : hai comprato lo zenzero in polvere? Non consumarlo : Il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio un lotto di zenzero in polvere, del marchio Lucrom, in quanto è stata riscontrata al suo interno la presenza di Salmonella . Le bustine, di 60 grammi, sono prodotte nella provincia di Monza e Brianza, dalla Lucrom Snc, di Silvia e Fabrizio Lucini.

Carrefour ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali : rischio Salmonella - non consumare [INFO - MARCHIO E LOTTO] : Carrefour ha richiamato il salame campagnolo Salumi Pasini per rischio salmonella, la richiesta per chi avesse già acquistato il prodotto e di non consumare e riportare al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso. L’avviso di richiamo è stato pubblicato sul sito web della catena di supermercati. In un campione del salame campagnolo Salumi Pasini è stata rilevata la presenza di salmonella, durante il piano di ...