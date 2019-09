Salaria Sport Village | siglato il protocollo tra Roma Capitale e FIGC

Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 19 settembre 2019)e Federazione Italiana Giuoco Calcio hannoilper la realizzazione del progetto “Casa delle Nazionali” presso

StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: #now: Prima giornata del Festival della comunicazione sportiva 'Comunicare sport e stili di vita sostenibili', convegno e… - SportSapienza : RT @SapienzaRoma: #now: Prima giornata del Festival della comunicazione sportiva 'Comunicare sport e stili di vita sostenibili', convegno e… - WeComSportLab : RT @SapienzaRoma: #now: Prima giornata del Festival della comunicazione sportiva 'Comunicare sport e stili di vita sostenibili', convegno e… -