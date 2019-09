Rugby – Domenica mattina l’esordio dell’Italia ai Mondiali | il palinsesto del weekend

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) LaWorld Cup e la Mitre 10 Cup andranno a popolare ilrugbistico del prossimoSi parte nel pomeriggio giapponese di domani alle 18.20 con la cerimonia di apertura deiin Giappone, in programma a Tokyo, che sarà trasmessa alle 11.20 in diretta su Rai Sport. A seguire alle 19.45 locali (12.45 italiane) partirà ufficialmente la rassegna iridata con il kick-off di Giappone-Russia. La giornata di sabato 21 settembre si aprirà con la quinta giornata della Mitre 10 Cup: a sfidarsi in diretta su Sky Sport Arena alle 9.35 saranno North Harbour e Otago. Alle 11.30 italiane (18.30 giapponesi) è in calendario il collegamento con l’International Stadium di Yokohama con il big match tra Nuova Zelanda e Sudafrica con l’Italia spettatrice interessata, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Laitaliana inizierà a tinte azzurre con...

