Ruba elettricità a vicini di casa per alimentare una serra di marijuana

(Di giovedì 19 settembre 2019) Per quattro anni hato l'dalladeiperlainstallata per coltivare la. I carabinieri di Sartirana (Pavia) hanno denunciato un 46enne disoccupato per furto aggravato e continuato di energia elettrica e coltivazione illegaledi sostanze stupefacenti. L'uomo aveva allacciato illecitamente dal 2015 il proprio impianto elettrico al quadro dell'appartamento attiguo sottraendo energia per un valore stimato di 2500 euro.

