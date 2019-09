Ronaldo che si compiace di far paura agli avversari | è il segno che Sarri sta cambiando

“Lo faccio anche per mia madre”. Cristiano Ronaldo - la decisione inaspettata. La più importante della sua vita : Questa sì che è una bella notizia per la famiglia Ronaldo. Eh sì, perché in casa saranno esposti a breve fiori d’arancio. Il calciatore non ha dubbi: chiederà a Georgina Rodriguez di diventare sua moglie e lei senza dubbio dirà di sì. Sua compagna dal 2016 e madre di Alana Martina, la più piccola dei suoi quattro figli è elettrizzata all’idea. Durante “Good Morning Britain”, programma della tv d’oltremanica, il fuoriclasse bianconero ha aperto ...

Anche i campioni piangono - Cristiano Ronaldo in lacrime ricordando il padre : Da Messi a Ronaldo: le lacrime nel calcioFrancesco TottiCristiano RonaldoDiego MaradonaGigi BuffonAndrea PirloRonaldoMario BalotelliNeymarFranco BaresiJohn TerryDavid TrezeguetGonzalo HiguainIl BrasileMauricio PochettinoUn uomo come tutti gli altri, in lacrime per gli affanni della vita. Cristiano Ronaldo ha pianto in tv, dando un’immagine bel lontano da quel campione che non si ferma mai che si vede in campo. A commuoverlo sono le immagini ...

CR7 PIANGE PER IL PADRE/ Cristiano Ronaldo - c'è un io che vale più di tutti i gol : diventato virale il video di Cristiano Ronaldo che in un'intervista alla trasmissione della tv inglese "Good Morning Britain" PIANGE suo PADRE

Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime per il padre scomparso : “Non mi ha visto diventare quello che sono” [FOTO e VIDEO] : Siamo abituati a vederli sempre così, i campioni dello sport: battaglieri, tenaci e sempre pronti a reagire. A maggior ragione se il campione in questione è la stella del calcio Cristiano Ronaldo. Vincitore di innumerevoli trofei, premi e riconoscimenti, sempre al top della forma nonostante l’età che avanza, Cristiano Ronaldo è senza dubbio esempio di grande forza, tenacia, passione e talento, capace di affrontare e superare grandi sfide, quelle ...

Cristiano Ronaldo freestyler a Torino? Sembra CR7 l’uomo che palleggia a Piazza Castello : il video è virale : “Cristiano Ronaldo pranks Torino 2019″ (pranks significa “burla”). E’ questo il titolo di un video caricato su You Tube dall’utente ‘IvideoCr7’ in cui si vede un uomo dal fisico atletico arrivare in Piazza Castello con una borsa nera e un pallone e iniziare a palleggiare incantando i presenti con numeri d’alta scuola. L’uomo in questione potrebbe davvero essere l’attaccante ...

Cristiano Ronaldo : "Mio padre non ha mai visto quello che sono diventato" : E' un Cristiano Ronaldo inedito ma molto umano quello che si presenta davanti ai microfoni di Good Morning Britain (l'intervista andrà in onda alle 21 su Itv). Il fuoriclasse portoghese piange davanti a un video inedito di suo padre: "Non avevo mai visto quel video, scusami. La tristezza più grande per me è sapere che mio padre non ha mai visto quello che sono diventato. Lui non mi ha visto ricevere premi. Mi ha visto la mia famiglia, mia ...

Calciomercato - Mandzukic lascia la Juve : il consiglio di Ronaldo per il colpaccio - che mosse di Milan e Napoli : Il Calciomercato è andato da poco in archivio ma le dirigenze continuano a muoversi sia grazie al mercato svincolati che per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato: quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Sta continuando a muoversi la Juventus che opera soprattutto in uscita. Mandzukic IN QATAR, CI SIAMO ED IN ENTRATA... – La Juventus si muove in uscita, è praticamente fatta per la cessione del croato in Qatar, ...

“Un caso da studiare a livello genetico” - Mourinho pazzo di Ronaldo : “segnerà un gol anche a 50 anni” : L’allenatore portoghese ha esaltato il connazionale, sottolineando come si tratti di un caso genetico da studiare Parole di elogio, frasi sincere che sottolineano l’ammirazione di José Mourinho per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è reduce dall’ennesimo record della sua straordinaria carriera, essendo diventato il miglior marcatore delle qualificazioni europee dopo il poker alla Lituania. AFP/LaPresse Una ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (10 settembre). Poker di Cristiano Ronaldo! Vincono Francia e Inghilterra : oggi martedì 10 settembre si sono disputate sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Spiccano i quattro gol segnati da Cristiano Ronaldo, le vittorie di Turchia e Inghilterra, la sconfitta dell’Islanda in Albania. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO A: Partita davvero pazza a Southampton dove il piccolo Kosovo, imbattuto da quasi due anni, passa in vantaggio al 1′ con Berisha che ...

Alex Morgan su Cristiano Ronaldo : “Le accuse di stupro sono state archiviate. Credo che i soldi aiutino sempre in queste situazioni” : Già in passato Alex Morgan, calciatrice statunitense, aveva attaccato Cristiano Ronaldo condividendo sui social un articolo che lo etichettava come “icona della corruzione nello sport“. E adesso la sportiva torna a parlare di CR7 in un’intervista rilasciata a Sport Illustrated, in vista dei Fifa Awards in programma il 23 settembre a Milano: “Non lo tratterò diversamente rispetto agli altri che incontrerò. Nel mondo di ...

Cristiano Ronaldo una macchina da soldi grazie anche alla Nike : CR7 una macchina da soldi. Cristiano infatti guadagnerà ben 162 milioni di euro dopo avere sottoscritto un contratto di sponsorizzazione

Cristiano Ronaldo non si ferma mai : allenamento anche nel giorno di riposo insieme a Georgina [VIDEO] : Cristiano Ronaldo è un campione anche perché punta sempre a migliorarsi. E’ un perfezionista e lo dimostra con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui, anche in questa domenica di riposo, il portoghese ha trovato il modo di allenarsi. Nonostante i tre giorni concessi da Sarri, Ronaldo si è rifugiato in palestra per una sessione di esercizi agli addominali. Alle sue spalle si vede anche la compagna, Georgina Rodriguez, ...

Cristiano Ronaldo non si ferma mai : allenamento anche nel giorno di riposo [VIDEO] : Cristiano Ronaldo è un campione anche perché punta sempre a migliorarsi. E’ un perfezionista e lo dimostra con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui, anche in questa domenica di riposo, il portoghese ha trovato il modo di allenarsi. Nonostante i tre giorni concessi da Sarri, Ronaldo si è rifugiato in palestra per una sessione di esercizi agli addominali. Alle sue spalle si vede anche la compagna, Georgina Rodriguez, ...

Temptation Island Vip 2019 : tra i tentatori c’è anche un’ex di Cristiano Ronaldo. Ecco quando andrà in onda : Temptation Island Vip 2019 andrà in onda giovedì 19 settembre e tra i tentatori c’è anche un’ex di Cristiano Ronaldo. Svelati oggi i primi nomi dei single che parteciperanno al docureality che quest’anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Ex corteggiatori di Uomini e Donne, modelli e influencer sono partiti per la Sardegna, dove sono già in corso le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip. Tra le fila dei ...