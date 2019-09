Roma | Zaniolo | “Spero di diventare bravo come Totti | ma il mio idolo era Kakà”

Europa League - Roma-Basaksehir probabili formazioni : Zaniolo dal 1' - fuori Kluivert : ROMA BASAKSEHIR probabili formazioni- La Roma si prepara all’esordio stagionale in Europa League. Giallorossi nettamente favoriti, ma attenzioni alle sorprese inaspettate. Detto questo, Fonseca si affiderà al solito 4-2-3-1. Fazio-Mancini coppia centrale, con Smalling ancora in panchina. A centrocampo spazio per Veretout, e la novità Diawara al posto di Cristante. Zaniolo sarà preferito a Kluivert […] L'articolo Europa League, ...

Roma-Sassuolo 0-0 La Diretta Debutto per Veretout e Mkhitaryan Zaniolo in panchina - gioca Kluivert : Il Sassuolo non ha mai vinto con la Roma in Serie A né all'Olimpico né in Emilia: in 12 precedenti, 7 le vittorie della Roma e 5 i pareggi. L'ultima volta che le due compagini...

Roma - pericolo buche a Trigoria : tra le vittime anche Dzeko e la mamma di Zaniolo : Tutto il mondo è paese. anche i calciatori hanno gli stessi nostri problemi. Il problema delle buche a Roma è risaputo. Ora sono i giocatori giallorossi ad alzare la voce. Come riporta Leggo, le strade che portano a Trigoria sono piene di voragini e i calciatori sono costretti a fare lo slalom tra le buche per evitare danni alle proprie autovetture. Chi è a Roma da più tempo ha ormai preso dimistichezza con il problema e sapendo dove sono ...

Roma - retroscena Zaniolo prima del rinnovo. L’agente : “Ecco chi lo ha cercato con insistenza” : “Nicolò era un obiettivo concreto del Tottenham, lo hanno cercato prima che rinnovasse il contratto con la Roma”. retroscena legato a Zaniolo rivelato dall’agente del calciatore giallorosso, Claudio Vigorelli. Il trequartista della Roma ha poi prolungato il suo contratto fino al 2024. “Siamo lusingati del fatto che Pochettino e gli Spurs, un team veramente importante, lo abbiano cercato ma Nicolò sta bene a Roma. ...

Serie A - le pagelle di Lazio-Roma : brillano Luis Alberto e Zaniolo : Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Lazio-Roma, derby della capitale valido per la seconda giornata di Serie A. Risultato finale 1-1. Una partita davvero densa di emozioni, sia da una parte che dall'altra, basti pensare che nel primo tempo sono stati colpiti ben cinque pali, tre dai biancocelesti e due dai giallorossi. La Roma si è portata in vantaggio grazie ad un rigore di Kolarov, poi però la Lazio ha agguantato il pareggio nella ...

Probabili formazioni 2^ giornata : Lazio-Roma - Zaniolo dal 1' - Florenzi nel tridente. Cagliari - subito Simeone? : Probabili formazioni 2 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 2^ giornata di campionato che prenderà il via con il match di venerdì sera tra Bologna e SPAL. Mihajlovic sarà regolarmente in panchina: il guerriero è pronto a guidare i rossoblù nel primo appuntamento stagionale tra le propria mura amiche. SPAL a caccia di […] L'articolo Probabili formazioni 2^ giornata: Lazio-Roma, Zaniolo dal 1′, Florenzi nel ...

Lazio-Roma - cori e fumogeni vicino allo stadio : “Romanista ebreo e la mamma di Zaniolo è una p…” [VIDEO] : Clima tutt’altro che tranquillo a Roma per il derby, in programma alle 18. cori, fumogeni e bandiere a Ponte Milvio dove si stanno già radunando i primi tifosi della Lazio diretti allo stadio. Fischi si sono sollevati da un gruppo di supporter biancocelesti al passaggio di un blindato della polizia. I tifosi stanno intonando cori contro la Roma e alcuni stanno accendendo fumogeni blu. Tutta l’area dello stadio Olimpico è ...

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Nicolò Zaniolo rinnova fino al 2024 - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: la società cerca ancora un difensore e Petrachi ha messo nel mirino Lovren. Sembrano sfumati Rugani e Higuain.

Roma - ufficiale il rinnovo di Nicolò Zaniolo : cifre e dettagli del contratto : Nicolò Zaniolo ha ufficialmente rinnovato con la Roma: il centrocampista giallorosso si è legato al club con un quinquennale Dopo diversi giorni di trattativa è arrivata la tanto attesa fumata bianca: Nicolò Zaniolo ha rinnovato con la Roma. Il centrocampista giallorosso, che si è legato alla società capitolina fino al 2024, percepirà 1 milione e 600 euro all’anno più bonus: ogni 12 mesi la parte fissa aumenterà fino a sfiorare i 2 milioni ...

Roma - Zaniolo rinnova fino al 2024 : le parole del centrocampista : Nicolò Zaniolo e la Roma insieme fino al 2024. Il club giallorosso ha annunciato che il giovane centrocampista ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2024. L’esterno, classe 1999, è arrivato in giallorosso nell’estate scorsa e nella sua prima stagione da professionista ha collezionato 36 presenze e 6 reti. “Questa scelta esprime la convinzione, condivisa dal club e dal calciatore, che alla Roma Zaniolo potrà sviluppare nel ...

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Rinnovo-Zaniolo - i contatti proseguono - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: i dirigenti avrebbero incontrato l'agente per discutere il contratto.

Roma - rigore “truffa” : Zaniolo si scusa e l’Athletic Bilbao ringrazia [FOTO] : Prima il rigore truffaldino, che ha permesso alla Roma di agguantare il pari al 90′ contro l’Athletic Bilbao, poi le scuse, infine il ringraziamento degli avversari. Nicolò Zaniolo ieri sera a Perugia durante l’amichevole contro i baschi è stato il protagonista in negativo dell’amichevole per via del suo tocco di mano che ha tratto in inganno l’arbitro che ha ‘regalato’ il rigore del pari ai ...