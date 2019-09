Roma | nuovo impianto di illuminazione per la Fontana di Trevi

Davide Bordoni : Bene Durigon nuovo coordinatore di Roma e provincia : Roma – Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia: “Molto positiva la nomina di Claudio Durigon a coordinatore di Roma e provincia della Lega, conosce Bene la Capitale e siamo certi di trovare nella sua figura un valido contributo per lavorare insieme ad un Centrodestra unito e coeso che possa dare un’alternativa seria a questo governo della Raggi. Il convegno di ieri organizzato dalla Camera di Commercio di Roma alla ...

Intrigo e sentimenti nel nuovo Romanzo di Frank Iodice : Un libro che contempla molteplici componenti I disinnamorati di Frank Iodice, gli elementi predominanti restano l’amore e l’interiorità, entrambi si inseriscono in un’aggrovigliata vicenda poliziesca che coinvolge in primo luogo Antonino Bellofiore , un poliziotto sui generis che ha una storia con Anisetta una laureanda in psicologia. Un romanzo dalla trama intrigante, in cui il personaggio principale è continuamente assalito dai dubbi ...

Il nuovo promo di The Good Doctor 3 mostra un inedito Shaun tra cene Romantiche e barzellette (video) : Il prossimo 23 settembre andrà in onda negli Usa The Good Doctor 3, il medical drama ABC con Freddie Highmore che il pubblico italiano ha apprezzato prima su Rai1 e poi su Rai2. I nuovi episodi dovrebbero arrivare in Italia il prossimo febbraio ma, fino ad allora, i curiosi potranno dedicarsi agli spoiler e ai nuovi promo che in questi giorni stanno mostrando uno Shaun inedito alle prese con i sentimenti e le barzellette. Ebbene sì, il nuovo ...

Macron in visita a Roma per un nuovo trattato del Quirinale (entro il 2020) : Con Mattarella e Conte il presidente francese potrebbe dare il nuovo calcio di inizio al lavoro per il documento al quale aveva già lavorato una commissione mista italo-francese di saggi fino al maggio del 2018. Prima del governo gialloverde

Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato Charley Vezza : fuga Romantica a Woodstock : Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato Charley Vezza in vacanza in Inghilterra Prosegue a gonfie vele la relazione tra Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e l’imprenditore Charley Vezza. Dopo la vacanza a Ibiza, in compagnia di alcuni amici, la modella e il nuovo fidanzato sono fuggiti a Woodstock. Una romantica fuga nella campagna […] L'articolo Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato Charley Vezza: fuga ...

Migranti - nuovo scontro Italia-Malta : 90 profughi rimpallati tra Roma e La Valletta : La guardia costiera italiana ha soccorso poco meno di un centinaio di Migranti che rischiavano di annegare in area SAR...

Roma. Piscina viale Giustiniano Imperatore : nuovo concessionario : La grande Piscina comunale di viale Giustiniano Imperatore in zona Garbatella-San Paolo, finora gestito dalla società Lazio Nuoto, avrà a

Roma. Servizio Civile Universale : online il nuovo Bando 2019/2020 : È online il nuovo Bando per il Servizio Civile Universale 2019 di Roma Capitale. I progetti previsti da Roma Capitale

Leroy Merlin investe 7 milioni e assume 170 persone per il nuovo store a Roma sulla via Salaria : Lo store è il primo dell’azienda all’interno del grande raccordo anulare e occuperà una superficie di 7.500 metri quadrati

'L'Istituto' : da oggi 10 settembre in libreria il nuovo Romanzo di Stephen King : E' finalmente finita l'attesa per i tanti appassionati lettori di tutto il mondo che, da oggi martedì 10 settembre, potranno avidamente lasciarsi trasportare dalle pagine de L'Istituto, il nuovo romanzo di Stephen King. Il celeberrimo scrittore del Maine, uno dei più prolifici sulla scena, torna in libreria con il nuovo lavoro, edito da Sperling & Kupfer e tradotto da Luca Briasco. La trama "L'Istituto" ruota attorno al personaggio di Luke ...

Roma. Galleria Giovanni XXIII riaperta al traffico : nuovo impianto di illuminazione : riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, che adesso ha una nuova illuminazione grazie a 950 nuovi proiettori a led

Nuovo Romanzo di Elena Ferrante - data d’uscita - dettagli ed estratto in attesa de L’amica Geniale 2 su Rai Uno : L'annuncio arriva a sorpresa, ma è più che gradito: il Nuovo romanzo di Elena Ferrante uscirà il 7 settembre per la casa editrice e/o. L'acclamata autrice de L'Amica Geniale torna quindi in libreria con un'opera di cui non si conosce ancora il titolo, ma che ancora una volta sarà ambientata a Napoli e assumerà il punto di vista di una protagonista femminile. Qualche indizio sul Nuovo romanzo di Elena Ferrante può essere estrapolato da un ...