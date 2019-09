Roma | Fonseca non si accontenta | “il primo tempo non mi è piaciuto”

Roma - Fonseca in conferenza : “Apporterò modifiche alla squadra - Kalinic…” : Vigilia di Roma-Basaksehir, gara d’esordio dei giallorossi in Europa League. In conferenza stampa, le parole del tecnico Fonseca e del capitano Florenzi. Fonseca – “E’ una competizione importante, che comprende squadre molto forti. Partecipiamo con ambizione e il nostro primo obiettivo dichiarato è superare la prima fase. La prossima partita sarà tra due giorni, per questo apporterò modifiche alla squadra sapendo ...

Probabili formazioni Roma-Baseksehir - Fonseca pensa a Kalinic dal primo minuto : Probabili formazioni Roma-Baseksehir – Non solo la Champions League, inizia anche la fase di Europa League, la competizione è pronta a regalare grande spettacolo. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente la Roma, il club giallorosso dopo i pareggi contro Genoa e Lazio ha conquistato i primi tre punti del campionato, partita molto convincente della squadra di Fonseca nel netto successo con i risultato di ...

Roma - infortunio Smalling : tegola per Fonseca - i tempi di recupero : infortunio Smalling- Piccola tegola e leggero allarma in casa Roma. Come evidenziato da “Goal.com“, l’ex difensore del Liverpool, nell’ultimo allenamento odierno ha riportato un leggero problema muscolare. Ko che potrebbe costringere il centrale giallorosso ad alzare bandiera bianca in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Le sue condizioni fisiche verranno monitorate con calma […] L'articolo Roma, ...

Fonseca conquista i tifosi giallorossi : “Daje Roma” : “Sono molto felice per la nostra prima vittoria in campionato”. E’ il messaggio dell tecnico della Roma, Paulo Fonseca sul suo profilo Instagram, l’allenatore festeggia il primo centro stagionale, successo ieri all’Olimpico contro il Sassuolo. “Ringrazio il supporto di tutti i tifosi della Roma – ha scritto il mister dei giallorossi – e adesso continueremo a lavorare per migliorare ancora di ...

Roma-Sassuolo - Fonseca : “Bene così - pressing alto e tante occasioni create” : “Questa vittoria davanti ai nostri tifosi è molto importante. Abbiamo fatto un bel gioco, nel primo tempo c’è stata grande superiorità. Possiamo fare meglio, ma oggi abbiamo fatto una bellissima partita”. Sono le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca al termine del match vinto dai giallorossi contro il Sassuolo per 4 a 2. “Abbiamo pressato alto e creato situazioni da gol. Le reti subite? Il primo è stato un ...

Prima vittoria per la Roma di Fonseca - Sassuolo sconfitto 4-2 : La Roma ottiene il suo primo successo in campionato battendo il Sassuolo 4-2. Arrembante nella Prima mezz'ora la squadra di Fonseca si porta sul 4 a 0 con le reti di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan...

Roma-Sassuolo : Fonseca non rischia Smalling - prima chiamata per Miki e Kalinic : Roma – Sosta alle spalle e ripresa del campionato alle porte. Dopo due settimane di stop per gli impegni con le nazionali torna la serie A. La Roma sarà impegnata questo pomeriggio alle 18 nella gara casalinga contro il Sassuolo, per la terza giornata della manifestazione corrente. I giallorossi vanno alla caccia del primo successo stagionale dopo i 2 pareggi ottenuti con Genoa e Lazio, per il Sassuolo invece 3 punti ottenuti ...

Roma-Sassuolo - Fonseca in conferenza stampa : “Smalling out - Mkhitaryan è pronto” : La Roma si prepara per la gara di campionato contro il Sassuolo con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in campionato dopo i due pareggi nelle prime due giornate, contro i neroverdi non ci sarà Smalling a causa di un infortunio. “Ha accusato un piccolo fastidio all’adduttore, non è niente di grave, in ogni caso abbiamo deciso di non correre rischi – ha evidenziato in conferenza stampa il tecnico della Roma ...

Roma - buche a Trigoria - i giocatori di Fonseca insorgono : "Sono troppe" : Che tu sia ricco o povero poco importa: le buche sul manto stradale sono un problema per tutti. È nota ai più la situazione delle buche di Roma, ma come riporta Leggo, il problema ha coinvolto anche i giocatori della Roma, i quali si sono lamentati dell'incredibile numero di buche presenti sulla str

Lista Uefa Roma - i calciatori scelti da Fonseca per l’Europa League : Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha ufficializzato la Lista Uefa per la fase a gironi di Europa League. Ventitré i calciatori scelti dal tecnico portoghese. Presente Perotti nonostante l’infortunio. Assenti il portiere Fuzato e il difensore turco Cetin. I giallorossi, inseriti nel gruppo J, sfideranno Borussia Monchengladbach, Basaksehir e Wolfsberg. Ecco l’elenco dei giallorossi: 13 Pau Lopez 83 Antonio Mirante 2 Davide ...

Lazio-Roma - i protagonisti : Inzaghi amareggiato - Fonseca emozionato : “Vedendo l’andamento della gara c’e’ un po’ di amarezza. Ventuno 21 tiri a sette, quattro pali, il gol annullato a Lazzari. C’e’ rammarico perche’ certe partite vanno vinte. Pero’ dobbiamo andare avanti, abbiamo giocato ottimo calcio e tenuto bene il campo”. Sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il pareggio 1-1 nel derby contro la Roma. “Se fosse entrato il tiro di ...

La Lazio si ferma ai… pali - Luis Alberto riacciuffa la Roma : Inzaghi annienta Fonseca ma la fortuna sorride ai giallorossi : Kolarov apre le danze segnando su rigore il vantaggio giallorosso, nella ripresa Luis Alberto rimette le cose a posto fissando il punteggio sull’1-1 Sei pali, due gol e tantissime emozioni. Il derby della Capitale regala sempre spettacolo, ma questa volta non c’è un vincitore. Tra Lazio e Roma finisce 1-1, ma a meritare i tre punti sarebbe stata senza dubbio la squadra di Simone Inzaghi, molto più in palla rispetto a quella di ...