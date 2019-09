Roma | due caccia militari si alzano in volo | c' era il tedesco Steinmeier

Roma - incendio a Prati : a fuoco dieci motorini e due auto. Nube di fumo nero - strade chiuse : Una densa Nube di fumo nero si è levata nel centro di Roma. Paura nel quartiere Prati, dove sono andati a fuoco dieci motorini e due automobili parcheggiate in via Ennio Quirino Visconti....

Roma - incendio a Prati : a fuoco dieci motorini e due auto. Nube di fumo nero in centro : Una densa Nube di fumo nero si è levata nel centro di Roma. Paura nel quartiere Prati, dove sono andati a fuoco dieci motorini e due automobili parcheggiate in via Ennio Quirino Visconti....

Allarme nei cieli di Roma : due caccia militari scortano l'atterraggio di un aereo : Mistero nei cieli di Roma. Stamattina, attorno alle 10, i cittadini di Fiumicino hanno avvistato un aereo in volo scortato da due caccia militari. Come riporta Fregeneonline, i caccia hanno seguito...

Paura nei cieli di Roma : due caccia militari scortano l'atterraggio di un aereo : Mistero nei cieli di Roma. Stamattina, attorno alle 10, i cittadini di Fiumicino hanno avvistato un aereo in volo scortato da due caccia militari. Come riporta Fregeneonline, i caccia hanno seguito...

Casting per una fiction e due film di Cineworld Roma e per alcuni corti di Daniel Maru : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Vi sono dei Casting aperti per produzioni televisive e cinematografiche collegate a Cineworld, ma ci sono anche delle selezioni ancora in corso per una serie di short film da girare in Piemonte e per la regia di Daniel Maru. Cineworld Roma Per una nota fiction televisiva Cineworld Roma seleziona modelli (solo uomini) di età compresa tra 25 e 35 anni, per ...

Il loro primo Romantico appuntamento è un vero e proprio inferno - i due da quel momento in poi sono costretti a 22 operazioni chirurgiche : Avevano atteso per molto tempo il loro primo appuntamento Tiara Del Rio e Beau Zimbro ma quel giorno appena incontrati succede qualcosa di drammatico. I due sono di Phoenix negli Stati Uniti d’America e restano gravemente ustionati perché al loro primo incontro esplode una candela a gas. I due erano seduti ad un ristorante esclusivo di Phoenix per una cena a lume di candela. All’improvviso però la candela, che era a gas, è esplosa ...

Pd - Romano : “Scissione? Un errore - rischio di avere due partiti in competizione. Spero che quest’operazione non si faccia” : “Credo sia un errore questa decisione di dividere il Pd. Il rischio è quello di avere due partiti in competizione come sempre succede”. Lo ha detto il deputanto del Pd Andrea Romano, che ha rivolto un appello direttamente a Matteo Renzi “affinché questa operazione non si faccia” L'articolo Pd, Romano: “Scissione? Un errore, rischio di avere due partiti in competizione. Spero che quest’operazione non si ...

Roma - incidente sul Gra tra auto e moto all'altezza di Settebagni : morti due ventenni : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22,...

Roma - incidente sul Gra tra auto e moto : morti due ventenni : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22,...

Roma - due morti in un incidente sul Gra : raccordo chiuso in carreggiata interna : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Dalle prime ore del mattino il Gra è chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22, a...

Recensione di 'Schiavi' - il Romanzo di Paolo Ostorero su due giovani che lasciano l'Africa : Il romanzo Schiavi, scritto da Paolo Ostorero, racconta di una storia tragicamente vera, di quelle che colpiscono allo stomaco, che fanno vergognare di stare al sicuro nella propria casa, di essere amati e liberi. Si tratta di un romanzo autopubblicato di narrativa contemporanea. Felix partirà dal Camerun e Peter dal Sud Sudan, due rotte distanti e parallele Due storie parallele, quelle di Peter e Felix. Due percorsi distanti, ma accomunati ...

Sport - Roma Canoe Marathon e Tevere Day - due eventi per l'ambiente : Roma Canoe Marathon e Tevere Day,Due eventi insieme per una grande manifestazione dall'obiettivo nobile: salvaguardare il fiume Tevere.

Metro Roma - crollo scale mobili : 4 arresti - due sono dipendenti Atac. «C'è ancora pericolo - nuovi incidenti sono stati nascosti» : Gli incidenti alle scale mobili di diverse fermate della Metro A di Roma sono dovuti non solo alla mancata manutenzione, ma anche a manomissioni volontarie, ed il pericolo di nuovi incidenti...

Metro Roma - incidenti scale mobili Barberini e Repubblica : arrestate quattro persone - due sono dipendenti Atac : Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha fatto luce sulle cause che hanno determinato il...