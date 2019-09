Rocío Muñoz Morales | «Raoul Bova | sposami! Se no va bene lo stesso»

La vita in diretta - Rocio Munoz Morales fa una gaffe : “Sono single” : Rocio Munoz Morales fa una gaffe a La vita in diretta: “Sono una mamma single” Superospite della puntata di oggi de La vita in diretta è stata l’attrice Rocio Munoz Morales, una delle grandi protagoniste di Un passo dal cielo. L’attrice spagnola, parlando del futuro matrimonio con il suo compagno Raoul Bova, ha rivelato: “Sono una mamma single!”. Poi, però, si è accorta di aver sbagliato termine e si è ...

Un passo dal cielo 5 - Rocio Munoz Morales : “Eva è lontana da me” : Rocio Munoz Morales parla del suo personaggio in Un passo dal cielo 5 Grande successo per la prima puntata di Un passo dal cielo 5 che è stata seguita da 4.333.000 telespettatori pari al 21,2 % di share. La fiction con Daniele Liotti, Serena Autieri, Enrico Ianniello e Rocio Munoz Morales non ha deluso le aspettative del pubblico di Rai1. Nella prima puntata di Un passo dal cielo 5 è nata la figlia del Commissario Vincenzo Nappi e di Eva ...

Domenica In - anticipazioni ospiti prima puntata : Amadeus - Romina Power - Daniele Liotti e Rocío Munoz Morales : Dopo il grande successo di pubblico della passata edizione, Mara Venier torna nelle case degli italiani al timone di “Domenica In” con il suo carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita. Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per dare vita a un appuntamento familiare, ma sempre originale. Domenica 15 settembre, dalle 14.00 alle 17.20 circa, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in ...

ROCIO MUNOZ MORALES/ "Con Raoul Bova a teatro : insieme lavoriamo bene!" - Domenica In - : ROCIO Moralez MUNOZ, ospite a Domenica In: la sua emozione sul set di Un passo dal cielo e lo spettacolo teatrale con il compagno Raoul Bova.

Luna e Alma Bova - figlie Raoul e Rocio Munoz Morales/ In arrivo un fratellino? : Alma e Luna Bova, sono le due figlie di Raoul e Rocio Munoz Morales: la coppia vuole dare un fratellino alle due bambine?

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sposano?/ "Deve chiedermelo lui… sono all'antica" : Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sposano? Ecco le ultime dichiarazioni dell'attrice spagnola tra le pagine del settimanale 'Chi'.

Rocio Munoz Morales : “Ho provato disagio e paura. Il matrimonio? Aspetto la proposta di Raoul Bova” : Rocio Munoz Morales si è raccontata sulle pagine del settimanale 'Chi'. L'attrice è tornata con la mente a un periodo difficile vissuto prima di conoscere il suo attuale compagno: "Ho avuto una fase di disagio, di dubbi esistenziali, di paure". Poi ha ammesso che le piacerebbe sposare Raoul Bova, ma aspetta la sua proposta.Continua a leggere

Un passo dal cielo - Rocio Munoz Morales svela : “Ho avuto un disagio” : Rocio Munoz Morales racconta un momento difficile della sua vita Felicemente legata dal 2013 con l’attore Raoul Bova, dal quale ha avuto due bimbe Luna e Alma, Rocio Munoz Morales sarà presto in tv con Un passo dal cielo 5. Un momento d’oro per l’attrice che sta girando una nuova fiction Mediaset, Giustizia per tutti, in cui recita proprio accanto al compagno. La bella Eva Fernandez di Un passo dal cielo 5 ha però confessato ...

Raoul Bova : ‘Rocío Muñoz Morales? Parlavano di avventura - saremmo durati 6 mesi’ : “Quando l’ho incontrata, Rocío era quello che cercavo. Se fosse stata un’avventura sarebbe durata sei mesi“: così Raoul Bova ha parlato ancora una volta della sua relazione con l’attrice e showgirl spagnola Rocío Muñoz Morales, iniziata dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano. Con la conduttrice iberica, conosciuta sul set di Immaturi – Il viaggio, l’attore romano ha avuto due figlie, che vanno ...

Raoul Bova : ‘Rocío Muñoz Morales? Parlavano di avventura - non escludo il matrimonio’ : “Quando l’ho incontrata, Rocío era quello che cercavo. Se fosse stata un’avventura sarebbe durata sei mesi“: così Raoul Bova ha parlato ancora una volta della sua relazione con l’attrice e showgirl spagnola Rocío Muñoz Morales, iniziata dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano. Con la conduttrice iberica, conosciuta sul set di Immaturi – Il viaggio, l’attore romano ha avuto due figlie, che vanno ...

“Momenti difficili”. Rocio Muñoz Morales in crisi con Raoul Bova? Tutta la verità : In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, Rocio Munoz Morales ha etichettato come fake news sia le indiscrezioni su un momento di crisi con Raoul Bova, sia quelle su un matrimonio ormai imminente. L’attrice ha spiegato che nonostante abbiano attraversato momenti difficili come tutte le coppie, lei e il suo compagno sono inseparabili. L’attrice ha deciso di svelare come stanno veramente le cose. E così ha rilasciato una lunga intervista ...

Rocio Munoz Morales : “Nessuna crisi con Raoul Bova - attraversiamo momenti difficili come tutti” : In un'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi', Rocio Munoz Morales ha etichettato come fake news sia le indiscrezioni su un momento di crisi con Raoul Bova, sia quelle su un matrimonio ormai imminente. L'attrice ha spiegato che nonostante abbiano attraversato momenti difficili come tutte le coppie, lei e il suo compagno sono inseparabili.Continua a leggere

Rocio Munoz Morales : "Raoul Bova? Nessuna crisi o matrimonio - solo fake news" : Rocio Munoz Morales, in una lunga intervista a 'Gli speciali di Oggi', ha raccontato di essere una mamma orgogliosa delle sue due bambine, nate dall'amore con Raoul Bova: Luna ha intelligenza e sensibilità. Alma è una bimba sorridente e positiva. Si cercano, stanno bene insieme. E per ora la grande non è gelosa della piccola. Io ho cercato di coinvolgerla, quando avevo il pancione quando abbiamo preparato la culla e i vestiti per Alma e cerco ...

Un passo dal cielo 5 - Rocío Muñoz Morales e Eva : gravidanza sul set : Un passo dal cielo 5: Rocío Muñoz Morales e la gravidanza durante le riprese Un passo dal cielo 5 torna a settembre, precisamente il 15. Scopriremo finalmente come sono andate le cose tra Francesco ed Emma ed tra il Commissario Nappi ed Eva. Proprio l’attrice spagnola che interpreta il ruolo della fidanzata di Nappi, Rocío […] L'articolo Un passo dal cielo 5, Rocío Muñoz Morales e Eva: gravidanza sul set proviene da Gossip e Tv.