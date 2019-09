Rifiuti tombati nei terreni | FOCUS sulla stazione della TAV Napoli-Afragola

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il Forum internazionale sull’economia deipromosso da PolieCo, ad Ischia, prenderà il via domani 20 settembre alle ore 14, presso l’AlbergoRegina Isabella a Lacco Ameno. Saranno illustrate le tecniche di indagine per il rilevamento deineicon una particolare attenzione sull’areaferroviaria dell’alta velocità, così come già annunciato nel corsoconferenza stampa di presentazione del Forum, svoltasi il 17 settembre presso la Salapresidenza del Consiglio regionaleCampania. Un’operazione verità sostenuta dal Consorzio PolieCo attraverso una convenzione con il CNR e mirata a scongiurare la presenza diinterrati. Ilsarà sul metodo di change detection che consente di identificare le modifiche naturali ed antropiche che intervengono sul territorio in un determinato intervallo ...

