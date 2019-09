Rifiuti | la discarica a Pian dell’Olmo non si farà L’inatteso dissenso della Regione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lanon si. LaLazio ha espresso il proprioal progetto presentato dalla società Torre di Procoio srl – parte del gruppo Maio di Lanciano – di realizzare un imto da 700mila metri cubi nella località a nord di Roma, sulla direttrice Flaminia, poco lontano dal confine con il comune di Riano. “L’intervento proposto risulta non conforme alla classificazione urbanistica dell’area d’intervento”, si legge nella determina firmata dal dirigente Gianni Gianfrancesco. La decisione era inattesa, essendo stata la stessa direzione regionale Politiche ambientali, il 25 maggio scorso, a non rilevare motivi ostativi all’ammissione del progetto in conferenza dei servizi. Nell’intento dei promotori, lasarebbe dovuta andare a servire la città di Roma per un periodo di uno o due anni, il tempo necessario – in teoria – per incrementare ...

