Rientro dalle vacanze estive | torna l’incubo cimici dei letti

Stress da Rientro dalle vacanze anche per i nostri animali : Redazione Il rientro dalle vacanze - si sa - è un momento faticoso per tutti. Ma non solo per le persone. Ad avere bisogno di tempo per riprendere i propri ritmi sono anche cani e gatti. Già. anche gli animali possono soffrire la cosiddetta «sindrome da rientro». Ad affermarlo Marco Maggi, coordinatore dei Servizi Sanitari di Ca' Zampa, il primo gruppo in Italia che offre servizi a tutto tondo per il benessere del pet. «La visita dal ...

Dieta per dimagrire dopo il Rientro dalle ferie estive : menù : Dieta per dimagrire dopo il rientro dalle ferie estive: menù completo settimanale. Ecco cosa mangiare ogni giorno per perdere peso

A14 - incidente al Rientro dalle vacanze : Marisa Guidi muore sul colpo - il marito Bruno Pontellini estratto vivo dopo 4 ore : Il marito, Bruno Pontellini, noto produttore di vini, guaribile in 15 giorni. Tornavano a casa dopo 20 giorni di vacanze. Una frazione di secondo, poi il buio. Un probabile colpo di sonno e la Opel Antara guidata da Bruno Pontellini, 72 anni, imprenditore di Case Bernardi, Comune di Tavullia, è uscita fuori strada ribaltandosi sul campo attiguo l’A14, all’altezza del chilometro 114, nel tratto che dal casello di Valle di Rubicone scende verso ...

Privacy - i 5 consigli da seguire sui social al Rientro dalle vacanze : L’estate è uno dei periodi più social dell’anno, durante il quale la tua Privacy è messa maggiormente a repentaglio. Anche chi non è sempre così attivo è più propenso a condividere opinioni, informazioni, foto e video postando sui social l’ultimo selfie in riva al mare o scatti delle proprie estati in città. Le vacanze sono solitamente anche un’occasione per incontrare e conoscere molte persone nuove, destinate prima o dopo a diventare parte del ...

Euronics si prepara per il Rientro dalle vacanze con la nuova campagna “Restart” - valida da domani : Euronics si sta preparando per il rientro dalle vacanze estive lanciando la nuova campagna promozionale "Restart– Si riparte con gli sconti". L'articolo Euronics si prepara per il rientro dalle vacanze con la nuova campagna “Restart”, valida da domani proviene da TuttoAndroid.

Depressione da Rientro dalle vacanze? Gli italiani si consolano con i prodotti tipici acquistati come souvenir : Per rendere meno doloroso il rientro in città più di quattro italiani su 10 (42%) portano in tavola i prodotti alimentari tipici acquistati come souvenir del luogo delle vacanze. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè nella settimana che segna la fine delle vacanze per la maggior parte dei 39 milioni di italiani che sono stati fuori casa durante l’estate. Il crescente interesse verso l’alimentazione spinge – sottolinea la Coldiretti – ...

Fisco - brusco Rientro dalle vacanze : oggi è il "lunedì nero" per molti italiani : Da oggi in arrivo circa 800 mila cartelle di pagamento. È già un ricordo la pausa agostana, durante la quale Agenzia delle...

Napoli - il Rientro dalle vacanze è amaro : slalom tra mille cantieri - sarà caos traffico : Il rientro dalle vacanze è alle porte, per qualcuno è già arrivato anche se la città tornerà ad essere pienamente viva e caotica solo a partire dalla fine...

Ryanair e autostrade : un Rientro dalle vacanze pieno di scioperi : Foto di Michele Tantussi/Getty Images Quello solitamente atteso per l’ultima settimana di agosto sarà un rientro dalle vacanze più complicato del previsto. A infuocare il già bollente clima di fine estate ci penseranno due scioperi, spalmati complessivamente su quattro giorni: uno indetto dai lavoratori di Ryanair e uno dai casellanti autostradali. Lo sciopero di Ryanair I dipendenti di Ryanair incroceranno le braccia per 48 ore, il 22 e ...

5 consigli per controllare l'integrità dei cibi al Rientro dalle vacanze : In questi giorni, dopo il week end di Ferragosto, molte persone stanno tornando dalle ferie. Secondo la Coldiretti l'attenzione principale, subito dopo il rientro a casa, sarà per il cibo lasciato, qualche settimana prima, nel frigorifero, nel congelatore, nel portapane, nell'armadietto o nella mensola della cucina. Come accertarsi che questi alimenti siano ancora commestibili? Gli esperti Coldiretti hanno elaborato un vademecum di sopravvivenza ...

Autostrade - Aspi riattiva i Tutor dopo il via libera della Cassazione : “Sistema operativo per il Rientro dalle vacanze estive” : A breve i Tutor saranno riattivati. Ad annunciarlo è Autostrade per l’Italia che annuncia che la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma aveva stabilito che il sistema di controllo della velocità media violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft e dovesse essere rimosso. Aspi ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema, in modo ...

Crisi di governo - a Roma il “Rientro forzato” dei senatori dalle ferie : foto : L’arrivo a Palazzo Madama dei capigruppo alla riunione convocata dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati