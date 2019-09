Renzi-Salvini | sfida tv da Vespa a ottobre Italia Viva | nascono i gruppi a Camera e

Sfida tv Renzi-Salvini da Vespa - l’ex presidente del Consiglio : “Sarà divertente” : Duello tv a 'Porta a Porta' da Bruno Vespa tra Renzi e Salvini, previsto per metà ottobre. La Sfida è stata ufficializzata dalla enews di Renzi, fondatore di Italia Viva: "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente".Continua a leggere

L’ex ministro LoRenzin entra nel Pd : “Serve grande partito contro deriva di Salvini” : L'ex ministro della Salute e attualmente deputata di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, decide di aderire al Pd: "Ho scelto di rafforzare l'area popolare e liberale del partito Democratico perché ritengo che contro la deriva plebiscitaria e sovranista della Lega di Salvini ci voglia un grande partito a vocazione maggioritaria".Continua a leggere

Battere Salvini - liberarsi di Renzi Elezioni. Il piano B di Pd e 5 Stelle : "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Matteo Renzi ha ribadito ancora una volta, ma non ce n'era bisogno, che il suo nuovo partito - Italia Viva - non metterà a rischio... Segui su affaritaliani.it

LoRenzin entra nel Pd : “Unico modo per fermare Salvini è stare in un partito strutturato” : “Rafforzare i dem allargando il campo dei moderati – sostiene la leader di Civica popolare Beatrice Lorenzin – è l’unico modo possibile per fermare Salvini“. Non nega di aver avuto “contatti diretti” anche con Matteo Renzi, ma “alla fine, dopo aver riflettuto a lungo, ho fatto la scelta a mio parere più giusta rispetto al percorso che ho fatto in questi anni. Una scelta che bada ai rapporti di forza ed ...

Matteo Salvini - il sondaggio Emg Acqua : il "premier" è lui - Conte e Meloni dietro. Renzi a picco : È sempre Matteo Salvini il leader che ispira più fiducia negli italiani. Il sondaggio Emg Acqua per Agorà su Raitre assegna al segretario della Lega il 40% dei sostegni, davanti al premier Giuseppe Conte con il 39 per cento. Dietro, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al 29% e Luigi Di Maio al 28 pe

Pd - arriva l’ex berlusconiana (ma anche ex Ncd - Ap e Cp) Beatrice LoRenzin : “Contro la democrazia illiberale di Salvini” : Sbocciata politicamente in Forza Italia. Transfuga nel Nuovo centrodestra al seguito di Angelino Alfano. Poi travasata in Alternativa Popolare, quindi al centro del progetto di Civica popolare che riunisce da Pier Ferdinando Casini a Giuseppe De Mita. E’ un lungo cammino partito da destra che ha come meta il centrosinistra, quello di Beatrice Lorenzin. Perché ora l’ex paladina berlusconiana – ma dal 2013 ministro delle Salute a ...

Renzi : follia Salvini tra mojitocubista : 10.02 "Roba da manicomio della politica. Salvini tra un mojito e una cubista ha fatto quello che ha fatto. Un mojito in meno e non succedeva niente". Renzi ironizza su Rtl sulla crisi di governo. "Abbiamo sconfitto Salvini nel Palazzo ora va combattuto tra la gente, nelle fabbriche,tra il volontariato.Io mi rimetto in gioco zaino in spalla da boy scout"."Ho sofferto a votare la fiducia a chi ha insultato la mia famiglia e offeso me, ma ...

"Conte non deve temere Renzi. Grazie a lui bloccata l'operazione di Salvini" - dice Bellanova : “Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È Grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'operazione antidemocratica di Salvini” ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: “Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere un governo che non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti ...

Governo : Renzi - ‘ora Salvini va combattuto tra le persone’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Se è vero come è vero che abbiamo sconfitto Salvini nel palazzo, adesso va combattuto in mezzo alle fabbriche, tra le persone, nel volontariato”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5 L'articolo Governo: Renzi, ‘ora Salvini va combattuto tra le persone’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Piazzapulita - si parte con Carola Rackete ospite. Formigli : “Fu punto di non ritorno per Salvini”. E su Renzi : “Mossa di sopravvivenza politica” : Torna da stasera (giovedì 19 settembre) alle 21:15 su La7 Piazzapulita, il programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli. La decima stagione partirà con ospite Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che, alla fine di giugno nel pieno dello scontro con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, decise di attraccare a Lampedusa per far sbarcare i migranti salvati dodici giorni prima, mentre il ...

Scissione PD : Salvini “Renzi ha fregato Conte - Zingaretti e Di Maio” : Scissione PD: Salvini “Renzi ha fregato Conte, Zingaretti e Di Maio” La Scissione (l’ennesima) del Partito Democratico, operata direttamente dall’ex segretario ed ex premier Matteo Renzi, ha fatto discutere tanto tra gli alleati come tra le opposizioni. Nella consueta diretta Facebook giornaliera, Matteo Salvini ha voluto dire la sua sugli ultimi sviluppi. Il leader della Lega ha, in un certo senso, riconosciuto la ...