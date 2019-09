Renzi | abbiamo fatto nascere il Governo e lo porteremo avanti

Renzi : “Bellanova è capo delegazione di Italia Viva. Far cadere il governo? L’abbiamo fatto nascere noi - non siamo schizofrenici” : “Governo Conte bis? E’ ovvio che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il governo. L’abbiamo fatto nascere. Questa cosa per cui uno fa nascere un governo e poi lo fa cadere dopo 20 giorni è roba che non si trova neanche nei manuali di schizofrenia“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. “E’ evidente – continua – che ...

Governo : Renzi - ‘abbiamo interesse a mandarlo avanti’ (2) : (AdnKronos) – “Il Governo -ha ribadito Renzi- deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema. C’è un patto di Governo, che lavorino. Noi facciamo non soltanto il tifo, diamo una mano”. L'articolo Governo: Renzi, ‘abbiamo interesse a mandarlo avanti’ (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Renzi - ‘abbiamo interesse a mandarlo avanti’** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “E’ evidente che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno.”. Lo ha affermato Matteo Renzi ospite di Rtl 102.5. L'articolo **Governo: Renzi, ‘abbiamo interesse a mandarlo avanti’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pd : Furfaro a Renzi - ‘ansia futuro ce l’abbiamo anche noi’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “‘L’ansia del futuro’ ce l’abbiamo anche noi, ce l’hanno tutti quelli lontani da questa politica fatta nei palazzi e mai tra le persone. La sfida ora è rilanciare, innovare, superare correnti, aprire un percorso per far entrare non chi c’era prima ma chi non c’è mai stato. #Renzi”. Lo scrive su twitter Marco Furfaro della segreteria Pd. L'articolo Pd: ...

Governo - Calenda a Renzi : «Ode alla vittoria fuori luogo - non abbiamo sconfitto noi Salvini» : Carlo Calenda su Twitter si scaglia contro Matteo Renzi che oggi ha a sua volta attaccato Salvini e il Salvinismo. Un post social duro nel quale Renzi ha rimproverato al leader della Lega di aver...

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" - dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...