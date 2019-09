Redmi K20 Pro Exclusive Edition è disponibile in Cina con Snapdragon 855+ | 12 GB di RAM e

Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T sono già arrivati a 3 milioni di unità vendute : Il team di Xiaomi ha annunciato trionfalmente che le vendite delle serie Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T hanno raggiunto a livello globale quota 3 milioni di unità L'articolo Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T sono già arrivati a 3 milioni di unità vendute proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro Exclusive Edition arriverà il 19 settembre con lo Snapdragon 855 Plus : Dopo il lancio del SoC Snapdragon 855 Plus i produttori hanno iniziato rilasciare modelli aggiornati delle loro ammiraglie con l'ultimo processore di Qualcomm, tra questi Redmi che ha rivelato che Redmi K20 Pro avrà anche una versione con lo Snapdragon 855 Plus chiamata Redmi K20 Pro Exclusive Edition che verrà lanciata il 19 settembre.

Le novità di MIUI 10 con Android 10? Eccole su Redmi K20 Pro : Diamo un primo rapido sguardo a MIUI 10 basata su Android 10, già disponibile per Redmi K20 Pro, il primo flagship del brand cinese.

Redmi lancia Redmi K20 e Redmi K20 Pro nella colorazione Pearl White : Il brand Redmi di Xiaomi ha lanciato ufficialmente in India gli smartphone Redmi K20 e Redmi K20 Pro nella variante bianco perla che si aggiunge alle versioni Carbon Black, Flame Red e Glacier Blue esistenti. La società ha affermato che la bellissima finitura in vetro bianco e la cornice in alluminio dorato che caratterizzano la variante Pearl White cattureranno nuovi utenti che credono nel minimalismo.

Android 10 è già in roll out per Redmi K20 Pro - Essential Phone - OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro : Xiaomi, OnePlus ed Essential Phone hanno già rilasciato Android 10 per alcuni modelli, a poche ore dal rilascio della versione ufficiale da parte di Google.

Xiaomi Mi 9T Pro è ufficiale : il gemello diverso di Redmi K20 Pro approda in Italia : Xiaomi Mi 9T Pro, la versione europea di Redmi K20 Pro, arriva ufficialmente in Italia con specifiche al top e prezzi interessanti che partono da 429 euro.

Paranoid Android in versione Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 9 - Mi 9T e Redmi K20 : Nelle scorse ore l'elenco dei device supportati da Paranoid Android basata su Android 9 Pie si è arricchito di Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T e Redmi K20

Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro ricevono la prima Beta pubblica di Android Q : Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro sono i primi smartphone della casa a vantare una Beta pubblica di Android Q, ovviamente "rivestita" della MIUI 10.

Xiaomi Redmi 5 - Redmi 5A - Redmi 5 Plus - Redmi Note 5 e Redmi K20 si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : Xiaomi Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5 e Redmi K20 si aggiornano: patch di sicurezza e miglioramenti a livello di stabilità. Contenti?

Xiaomi lancia un trolley dedicato ai più piccoli e un gamepad per Redmi K20 e K2 Pro : Redmi K20 e K20 Pro ricevono il gamepad promesso alla presentazione, mentre i piccoli Mi Fan possono gioire per un nuovo trolley a loro dedicato.

Guardate quanto è bello ed elegante Redmi K20 Pro Summer Honey White : Redmi K20 Pro cambia pelle per l'estate: in arrivo la colorazione Summer Honey White. Sarà disponibile in Cina a partire da agosto!

Il display di Xiaomi Mi 9T - Redmi K20 e Redmi K20 Pro arriva da 75 Hz con questa mod : Ora una mod simile appare anche per Xiaomi Mi 9T (o Redmi K20) e Redmi K20 Pro e forza una frequenza di aggiornamento più alta a 75Hz, anche se gli sviluppatori che lavorano su questa mod sono sicuri che su questi dispositivi sia possibile raggiungere una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, al momento non ancora disponibile.

Redmi K20 si aggiorna alla MIUI 10.3.6 con le patch di sicurezza di giugno e altri miglioramenti : Dal continente asiatico arriva la notizia del rilascio di un nuovo update per Redmi K20, uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati negli ultimi mesi