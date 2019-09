Redmi 8A sarà lanciato il 25 settembre in India

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 19 settembre 2019)8A verrà rilasciato ufficialmente il 25in, assieme al suo notch a goccia, ai suoi 5000 mAh e al jack per le cuffie. L'articolo8Ail 25inproviene da TuttoAndroid.

antotiba1 : @brittlestar @Rogers Io mi sono comprata un Redmi note 6pro non sarà un iPhone ma funziona alla grande ?????? - technodummy82 : Buonasera dummies! È online sul nostro canale YouTube la riprova del mitico Xiaomi Redmi Note 5 al seguente link:… - 24h_Tecnologia : Xiaomi: MIUI 11 rilasciata per sbaglio su alcuni device: Xiaomi per sbaglio ha rilasciato la sua custom ROM MIUI 11… -