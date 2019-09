Ranking FIFA | l’Italia supera la Germania in classifica

Ranking FIFA - l’Italia scivola in 16^ posizione. Belgio al comando - Brasile in seconda posizione : Oggi è stato aggiornato il Ranking FIFA, la classifica internazionale è stata stravolta al termine delle competizionI continentali che si sono disputate nell’ultimo mese in Africa, Sud America e Nord America. Il Belgio si conferma al vertice della graduatoria mentre in seconda posizione si è portato il Brasile che, grazie al trionfo nella Coppa America, è riuscito a scavalcare la Francia Campionessa del Mondo. L’Inghilterra resta in ...