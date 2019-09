Ranking FIFA 19 settembre | l’Italia risale al 15° posto | Belgio sempre al comando

Ranking FIFA - l’Italia supera la Germania in classifica : Ranking FIFA settembre 2019 – Il Belgio non si muove e resta in cima “FIFA/Coca-Cola World Ranking”, dopo diverse settimane di calcio internazionale che hanno visto 78 amichevoli, 74 gare di qualificazione continentali e 60 incontri di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Le nazionali nella top 10 sono rimaste invariate, ma […] L'articolo Ranking FIFA, l’Italia supera la Germania in classifica è stato realizzato da ...

