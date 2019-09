Rai2 dedica prima e seconda serata alla Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ella & John In occasione della XXVI, oggi – giovedì 19 settembre –dedicheràal racconto di una delle grandi patologie cronico-degenerative delle società contemporanee. Una malattia, quella di Alzheimer, dalle caratteristiche peculiari e riconoscibili, che la rete diretta da Carlo Freccero proverà ad esplorare più da vicino attraverso un film e un documentario. Inverrà trasmessa la pellicola Ella & John – The Leisure Seeker, il film di Paolo Virzì che in un mix di commedia e dramma racconta la storia di due anziani coniugi (interpretati da Helen Mirren e Donald Sutherland), lei alle prese con un tumore e lui con la perdita progressiva dei ricordi e della memoria (uno dei sintomi principali dell’Alzheimer). Stanchi di cure invasive e terapie debilitanti, i due partiranno per un lungo ...

