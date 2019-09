Pronostici Europa League | le quote di William Hill sulle partita di stasera

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Nuova serata europea in compagnia delle squadre italiane, che questa sera si sfideranno sul palcoscenico dell’. In campo con le sueanche, in gioco dal 1934; inoltre, il bookmaker accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Altra serata europea con formazioni italiane ai blocchi di partenza. Lazio e Roma questa sera saranno chiamate a rapporto per la fase a gironi dell’, pronta a dare spettacolo negli stadi del continente. Le partite di questa prima giornata sembrano non impensierire i club della capitale, almeno secondo la lavagna di. Si parte con la Lazio di mister Inzaghi, che vola in Romania per incontrare il CFR Cluj, alla prima apparizione in un torneo europeo dalla stagione 2012/13, quando fu eliminato dalla fase a gironi della Champions. La formazione ...

Matador1337 : RT @vox2box: Mentre contiamo le ore che ci separano da una bella serata di Europa League, recuperate sì i pronostici ma anche l'#AngoloTatt… - SkyBetIT : ???? Tocca all'#EuropaLeague ?? I pronostici ??delle altre partite di cartellone #EintrachtArsenal ?? #PSVSporting… - vox2box : Mentre contiamo le ore che ci separano da una bella serata di Europa League, recuperate sì i pronostici ma anche l'… -