Programmazione Una VIta e Il Segreto | sospeso il serale del sabato | confermato il martedì

Beautiful - Una Vita - Il Segreto in onda di domenica : Programmazione speciale per il 15 settembre : Le soap di Canale 5 andranno in onda sette giorni su sette, ma per domenica 15 settembre è prevista una programmazione speciale. Scopriamo perchè...

Programmazione Beautiful - Una Vita - Il Segreto : dal 14 settembre tornano anche il sabato : Con la fine delle vacanze estive, e il ritorno a scuola e al lavoro, anche i palinsesti televisivi tornano a piccoli passi verso la normalità. A partire dalla settimana che si aprirà il 9 settembre, molte trasmissioni riprenderanno il posto lasciato libero in estate sia nelle reti Mediaset che Rai. Non ne saranno escluse le tre serie protagoniste del pomeriggio di Canale 5 che, a partire dallo scorso giugno, avevano visto ridotto lo spazio ...

Canale 5 ricorda Mike Bongiorno con una Programmazione speciale : A dieci anni dalla sua morte, Canale 5 dedica la propria programmazione all'indimenticabile presentatore televisivo.

Charmed torna in onda su Rai2 con una maxi maratona : le novità sulla Programmazione : Tutto è pronto per il ritorno di Charmed su Rai2. Dopo la cancellazione dei giorni scorsi in seguito al deludente debutto in prime time, Carlo Freccero torna a puntare sul reboot della famosa serie anni '90 ma riservandole una piccola nicchia nel pomeriggio della sua rete. La novità non è questa visto che già all'epoca della cancellazione è stata annunciata la programmazione al pomeriggio ma sta nel fatto che la rete ripartirà alla grande ...

Un posto al sole : stasera una replica e poi… occhio alla Programmazione! : C’è chi è ancora in ferie, ma nei prossimi giorni inizierà inesorabile il ritorno alla vita di sempre. E la vita di sempre, per fortuna, contempla anche Un posto al sole, la soap partenopea di Rai 3 che da decenni tiene compagnia agli italiani durante l’ora di cena (o il dopocena, a seconda degli usi e costumi). La nuova stagione televisiva di Upas sta dunque per ricominciare e lo farà ufficialmente lunedì 26 agosto, ma a tal ...

Una Vita Programmazione : la soap non si ferma a Ferragosto : Una Vita programmazione: la soap spagnola va in onda anche a Ferragosto Una Vita non si ferma e non subisce, dunque, alcuno stop nella programmazione di Canale 5. A differenza delle altre soap, questa non ha neppure un giorno libero. Infatti, come è possibile vedere nella guida tv, i personaggi di Acacias ci terranno compagnia […] L'articolo Una Vita programmazione: la soap non si ferma a Ferragosto proviene da Gossip e Tv.

Programmazione Una Vita : la telenovela spagnola in onda anche a Ferragosto : La Programmazione della telenovela Una Vita proseguirà imperterrita per tutto il mese di agosto, senza alcuna variazione di palinsesto. A differenza di quanto accaduto per Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, le vicende di Acacias 38 non sono andate in pausa lunedì 12 agosto, restando ad occupare lo spazio pomeridiano successivo al Tg5 delle ore 13:00. A sorpresa, neppure il giorno festivo spaventerà la serie iberica che andrà in onda ...

Programmazione Una Vita : la telenovela prosegue anche la settimana di Ferragosto : Il mese di agosto è solitamente sinonimo di pausa per le serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 5, infatti, sia Beautiful che Il Segreto sono andate in vacanza e al loro posto hanno trovato maggiore spazio Una Vita e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Successivamente anche la soap turca verrà sospesa per qualche giorno ma non verrà riservato lo stesso destino ad Una Vita. Grazie agli ottimi ascolti delle vicende ...

Paramount Network - Programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e canale 27 di Tivusat), il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una programmazione speciale che vi sveliamo subito dopo il salto. Paramount Network, programmazione del 20 luglio Per ricordare l’importante anniversario che ha in Neil Armstrong, primo uomo ...

Domenico Modugno - la Rai celebra i 25 anni dalla sua scomparsa con una Programmazione speciale : Domenico Modugno Sono ormai 25 anni che Domenico Modugno non c’è più e proprio domani la Rai, in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 1994, gli renderà omaggio con tante iniziative editoriali al fine di ricordarlo in tv, in radio e su RaiPlay. Cantante, attore, presentatore, Modugno ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo e per gli italiani resterà per sempre Mr Volare, il nomignolo affettuoso che ...

Aspettando Fast & Furious - Hobbs & Shaw; una Programmazione speciale di Sky : In attesa dell'arrivo del film, al cinema dall'8 agosto, Sky Cinema e Premium Cinema Energy propongono una programmazione speciale dedicata all celebre saga e ai due protagonisti principali del film: Dwayne Johnson e Jason Statham.