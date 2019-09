Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Le luci, la concitazione, il pubblico, i tempi velocissimi mi hanno frastornato in modo tale da impedirmi di capire ciò che era appena successo, ma ora a mente più fredda dichiaro di sentirmidal tono e dai modi usati danel corso della trasmissione. Mi sentoanche a nome di tutte le donne che non sono state ‘fortunate’ come me”, ha detto all’Ansa Lucia Panigalli, ladiche è stataa Porta a porta nella puntata di martedì 17 settembre. “In merito alla discussione scaturita dall’intervista che mi ha fatto Brunomartedì scorso nel corso del programma Porta a Porta, desidero dissociarmi da quanto apprendo che avrebbe dichiarato uno dei miei legali, fermo restando che ringrazio l’Azienda Rai per l’attenzione che da sempre ...

HuffPostItalia : 'Profondamente offesa da Vespa': la donna vittima di violenza intervistata a Porta a Porta - ANDREAZANETTIN : RT @HuffPostItalia: 'Profondamente offesa da Vespa': la donna vittima di violenza intervistata a Porta a Porta - _IL_DIGA_ : RT @HuffPostItalia: 'Profondamente offesa da Vespa': la donna vittima di violenza intervistata a Porta a Porta -