Presidente von der Leyen | aggiunga Istruzione e Ricerca alla sua Commissione

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dare valore aa cominciare dal nome che si sceglie di dare al dicastero che dovrà occuparsene. Partendo dall’assunto che l’assenza di entrambe le parole dall’attuale denominazione – che recita solo “Innovazione e Gioventù” - non lascia sperare nulla di buono per quella che invece dovrebbe essere una priorità dell’Ue: investire sulla conoscenza. È l’appello che oltre mille professori etori europei rivolgonodellaUe Ursula von der, in una lettera indirizzata anche aldel Parlamento europeo David Sassoli e aluscente dellaUe Jean-Claude Juncker.Gli scienziati europei che hanno firmato l’appello – più di mille in un solo giorno, tra cui spicca il premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia – ...

