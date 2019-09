Politici | folla e paura in alta definizione

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 19 settembre 2019) Da giorni si parla dello scisma tra Renzi e il PD. Chi è contro, chi è a favore. Chi sostiene che Renzi si farà molto male, chi invece sostiene il PD senza di lui sia destinato all’estinzione. Hanno tutti un’opinione molto forte sull’alleanza M5S-PD: c’è chi la detesta e chi la vedeva come unica strada per sconfiggere Salvini, l’uomo con più soprannomi della politica italiana. Quello che accade lo sanno tutti, la strategia invece è fonte di infinite ipotesi e speculazioni. La sinistra si scinde, è il suo hobby preferito. Provare a tracciare la scind-ler’s list dai tempi del PCI in poi è come cercare di sbrogliare i fili delle cuffiette al buio. Storicamente, i partiti di sinistra si dividono in scaglioni che diventano pezzi che diventano frammenti che diventano particelle fino a diventare il Fronte del popolo. Accade per divergenze di opinioni, ma più spesso per brama di potere ...

