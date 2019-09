Polemica per l' intervista di Vespa al Lucia Panigalli | il giornalista | Sono stato

La Camera vota No ai domiciliari per Sozzani (FI) | E' già Polemica per i franchi tiratori nella maggioranza : L'Aula della Camera ha negatol'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degliarresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza ItaliaDiego Sozzani. I voti a favore sono stati 235, 309 i contrari,un astenuto. A fine luglio la Giunta per le Autorizzazioni di Montecitoriosi era invece espressa per l'ok ai domiciliari a maggioranza,con il voto a favore di M5S e Pd: una decisione annullata oggidall'Assemblea, a scrutinio segreto.

Ed Sheeran e la Polemica con un rapper britannico : ecco cosa è successo : Ed ha risposto con una lettera The post Ed Sheeran e la polemica con un rapper britannico: ecco cosa è successo appeared first on News Mtv Italia.

Primo ciak per Fate The Winx Saga - serie live action di Netflix ispirata al cartoon italiano : è già Polemica tra i fan : Al via in Irlanda le riprese di Fate The Winx Saga. La serie live action Netflix è un adattamento young adult basato sulla popolare Saga animata italiana nota con il titolo di Winx Club. Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY) è showrunner, Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS - Le reclute del male) sono i produttori esecutivi. Anche Iginio Straffi, CEO del Gruppo Rainbow (Winx Club, 44 Gatti, Gladiatori Di Roma) e ...

Fabio Volo contro Ariana Grande - è Polemica per le sue frasi : "Se esageri con la sessualità - attirerai solo gente che ti vuole sdraiare" : Tra i trending topic di Twitter, durante la giornata di lunedì 16 settembre 2019, abbiamo trovato stabilmente Fabio Volo.Lo scrittore, attore e conduttore televisivo e radiofonico bresciano, infatti, ha scatenato un mare di polemiche a causa di una serie di osservazioni riguardanti Ariana Grande e, nella fattispecie, il video di 7 Rings.prosegui la letturaFabio Volo contro Ariana Grande, è polemica per le sue frasi: "Se esageri con la ...

Porto Torres - sindaco M5s in bermuda alla cerimonia per i Caduti : divampa la Polemica : Il primo cittadino di Porto Torres, Sean Wheeler, si è presentato all’evento per commemorare i 1700 soldati morti nel settembre del ’43 con la fascia tricolore sopra ad una camicia a maniche corte e ad un bermuda. Non si placano le polemiche per il discutibile abbigliamento del sindaco di Porto Torres, in provincia di Sassari, mostrato durante la solenne cerimonia della 76esima commemorazione dei 1700 militari della Corazzata Roma e dei ...

Boschi : “Salvini in costume da bagno ha portato il Viminale al Papeete - poi Polemica nata per la mia foto in bikini. È cultura sessista” : “Nei 15 giorni in cui il ministro dell’Interno ha trasformato uno stabilimento balneare nel Viminale, rimanendo in costume da bagno tutto il giorno, nessuno ha posto il problema del corpo in politica. Quando ho postato una mia foto in bikini, è scoppiata la polemica. C’è un po’ di residuo di sessismo forse”. Così l’ex ministra Maria Elena Boschi, replica alle polemiche scoppiate sui social la scorsa estete dopo il battibecco con Matteo Salvini. ...

Sicilia - una foto alla Scala dei turchi? Bisognerà pagare. E i soldi andranno al 70% a un privato. Polemica per l’accordo del comune : Vuoi vendere una cartolina con l’immagine della Scala dei Turchi, la bellissima parete rocciosa che si erge sulle spiagge in provincia di Agrigento? Dovrai pagare. Vuoi mettere su un albergo denominato Scala dei turchi? Dovrai pagare. Durante le riprese del film che vuoi girare inquadrerai la Scala dei turchi? Dovrai pagare anche in quel caso. È il senso di una originale bozza di accordo tra un privato cittadino e il comune di Realmonte, in ...

Polemica aperta tra Napoli e Comune sugli spogliatoi del San Paolo : Polemica aperta tra il Napoli e le istituzioni per le condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo. Dopo il comunicato firmato da Ancelotti

Manifesti funebri per Delle Chiaie - Polemica nel Salernitano : Associazione "Memoria in movimento" scrive al prefetto: "Attacco ai valori costituzionali". Il soindaco li fa rimuovere

90 anni Benevento - è Polemica : “nessuna menzione per Imbriani” : Il Benevento ha festeggiato 90 anni di storia, si tratta di un club importante nel panorama calcistico italiano, nelle ultime ore è scoppiata però una polemica. “Tranquillo capitano…noi tifosi sappiamo tutti che i 90 anni ti appartengono. Sei e sarai per sempre il nostro unico capitano”. E’ questo è stato scritto attraverso un post post del Club Benevento San Giorgio del Sannio per Carmelo Imbriani, giocatore prima ...

Trono Over - ritorno di Barbara De Santi scatena la Polemica : “Lì solo per criticare” : Uomini e Donne Trono Over, Barbara De Santi al centro di una nuova polemica Barbara De Santi è ritornata a Uomini e Donne. E questo, ovviamente, ha scatenato la polemica. Succede sempre così quando si tratta di un personaggio che dice quello che pensa senza auto-imporsi freni di ogni sorta (esterna tutto ogni volta con […] L'articolo Trono Over, ritorno di Barbara De Santi scatena la polemica: “Lì solo per criticare” proviene ...

Ferrara - la giunta leghista ordina 385 crocifissi per le aule scolastiche. Salvini si complimenta. Polemica del Pd regionale : “Scelta ipocrita” : Un ordine di 385 crocifissi in vista dell’avvio dell’anno scolastico. A commissionarlo è stato il comune di Ferrara, dal 9 giugno guidato dal sindaco leghista Alan Fabbri. L’amministrazione, dopo aver fatto un censimento sul numero di aule che ne sono sprovviste, ha adottato provvedimenti per inserirne uno tra gli arredi di ogni ambiente delle scuole di sua proprietà. La scelta della giunta, la prima di centrodestra in una città che per ...

Napoli - giovane mamma muore di tumore : Polemica per il post della cantante Giusy Attanasio : Una giovane madre di appena ventisette anni di età si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto. La donna, da tempo malata di leucemia, era una fan della cantautrice napoletana e cantante neo-melodica Giusy Attanasio. Elisabetta, questo il nome della giovane madre, era da settimane ricoverata presso il reparto di ematologia dell'istituto ospedaliero 'Antonio Cardarelli' di Napoli. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, oggi - ...

Torino - anziana muore mentre fa la spesa all’Eurospin : supermercato resta aperto - è Polemica : I fatti in mattinata a Rivarolo Canavese. I clienti hanno continuato a fare la spesa col cadavere coperto solo da un telo dorato, qualcuno si è chiesto se non fosse il caso di chiudere anche e soprattutto per rispetto. Il corpo può essere rimosso solo dopo l'autorizzazione del giudice.Continua a leggere